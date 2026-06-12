Heart of the Beast, il trailer del film con Brad Pitt

È uscito il trailer del film Heart of the Beast, un nuovo thriller di sopravvivenza con Brad Pitt. L’attore interpreta James Belmont, un ex soldato delle Forze Speciali dell’esercito che precipita con il suo piccolo aereo nel cuore della natura selvaggia dell’Alaska e che deve trovare un modo per tornare alla civiltà. Affiancato da un cane da servizio in pensione, Odin, che lo protegge da orsi, lupi e altri animali, il protagonista lotta contro gli elementi in un disperato tentativo di sopravvivenza, scalando montagne e guadando fiumi. “Non è la taglia del cane che conta nella lotta, ma la grinta che ha dentro”, dice nel trailer Pitt, che fa promette poi al cane: “Ti riporterò a casa. Dobbiamo solo farlo nel modo più difficile”. La pellicola arriverà nei cinema italiani il 24 settembre 2026.

Il cast del film Heart of the Beast include anche l’attore JK Simmons (vincitore nel 2015 del Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Whiplash) e l’attrice Anna Lambe. Brad Pitt è anche produttore insieme a Olivia Hamilton e a Marty Bowen, oltre al regista David Ayer. Il progetto riunisce per la prima volta Pitt e Ayer dopo il film Fury (2014), ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Scritto da Cameron Alexander e prodotto a livello esecutivo dallo stesso Alexander e da Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy e Zack Conroy, il nuovo thriller d’azione arriva anche dopo il ruolo da protagonista di Pitt nel film F1, candidato all’Oscar 2026.

Il genere di film di sopravvivenza racconta incidenti aerei, naufragi su isole deserte, avarie o disastri ambientali che mettono alla prova la resistenza fisica e psicologica dei protagonisti nelle situazioni più estreme. Tra eventi realmente accaduti o avvenimenti inventati, i survival movies lasciano così gli spettatori con il fiato sospeso. Tra i film più amati c’è Cast Away (2000) di Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks nei panni di Chuck Noland, l’unico sopravvissuto di un incidente aereo che deve sopravvivere su un’isola deserta. Altra pellicola del genere è Revenant – Redivivo (2015) di Alejandro González Iñárritu, che è ambientata nel 1823 nel North Dakota e che segue la lotta per la sopravvivenza di Leonardo DiCaprio nei panni dell’esploratore Hugh Glass, rimasto gravemente ferito dall’attacco di un’orsa grizzly e tradito e abbandonato nei ghiacci dai suoi compagni. Il regista ha vinto il Premio Oscar per la Miglior regia, mentre l'attore si è aggiudicato la statuetta come Miglior attore protagonista. Il film Vita di Pi (2012) racconta invece in un flashback il naufragio della nave mercantile a bordo della quale il protagonista Piscine Molitor “Pi” Patel (Suraj Sharma) viaggiava insieme alla famiglia. Unico sopravvissuto, il ragazzo si ritrova in mare aperto su una scialuppa in compagnia di una feroce tigre del Bengala. La pellicola Into the Wild – Nelle terre selvagge (2007) di Sean Penn si basa invece sulla storia vera di Christopher McCandless, un giovane studente universitario che decide di abbandonare la sua vita ordinaria per andare a vivere tra i ghiacci dell’Alaska.