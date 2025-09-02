La ragazza della palude, tutto quello che c'è da sapere sul film

Protagonista Daisy Edgar-Jones. Nel cast del film, in onda martedì 2 settembre alle 21.30 su Rai 1, anche Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. e David Strathairn. Dietro la macchina da presa Olivia Newman, regista del film First Match e della serie L'ultima cosa che mi ha detto

Distribuito da Sony Pictures/Warner Bros. Pictures, La ragazza della palude è stato diretto da Olivia Newman. Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Delia Owens, scritttice e zoologa americana. Nella colonna sonora spicca il brano originale Carolina scritto e interpretato dalla cantautrice statunitnse Taylor Swift.

la ragazza della palude, i dettagli della pellicola La protagonista è l'attrice inglese Daisy Edgar-Jones, vista nell'horror Fresh e nota per la serie tv War of The Worlds. Completano il cast Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. e David Strathairn. Dietro la macchina da presa Olivia Newman, regista del film First Match e della serie L'ultima cosa che mi ha detto con Jennifer Garner e Angourie Rice. Daisy Edgar-Jones vanta due candidature ai Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per le serie Normal People e In nome del cielo. Approfondimento 18 film da vedere in streaming a settembre, da Sonic 3 a Ballerina

la trama del film La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla 'ragazza della palude' hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude. Il trailer, visibile in apertura, offre un primo sguardo sulla pellicola raccontandone sinossi e personaggi. Approfondimento Da A Complete Unknown a Nosferatu, i 25 film più attesi del 2025