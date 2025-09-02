Esplora tutte le offerte Sky
La ragazza della palude, tutto quello che c'è da sapere sul film

Cinema
©Webphoto

Protagonista Daisy Edgar-Jones. Nel cast del film, in onda martedì 2 settembre alle 21.30 su Rai 1, anche Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. e David Strathairn. Dietro la macchina da presa Olivia Newman, regista del film First Match e della serie L'ultima cosa che mi ha detto

Distribuito da Sony Pictures/Warner Bros. Pictures, La ragazza della palude è stato diretto da Olivia Newman. Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Delia Owens, scritttice e zoologa americana. Nella colonna sonora spicca il brano originale Carolina scritto e interpretato dalla cantautrice statunitnse Taylor Swift.

la ragazza della palude, i dettagli della pellicola

La protagonista è l'attrice inglese Daisy Edgar-Jones, vista nell'horror Fresh e nota per la serie tv War of The Worlds. Completano il cast Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. e David Strathairn. Dietro la macchina da presa Olivia Newman, regista del film First Match e della serie L'ultima cosa che mi ha detto con Jennifer Garner e Angourie Rice. Daisy Edgar-Jones vanta due candidature ai Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per le serie Normal People e In nome del cielo.

la trama del film

La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla 'ragazza della palude' hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità.

 

Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude. Il trailer, visibile in apertura, offre un primo sguardo sulla pellicola raccontandone sinossi e personaggi.

La ragazza della palude ha riscosso grande successo da parte del pubblico e della critica incassando più di 144.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Inoltre, la pellicola ha fatto incetta di riconoscimenti, ricordiamo la nomination per la Miglior canzone originale all’80esima edizione dei Golden Globe e la candidatura nella categoria Miglior canzone scritta per i media visivi alla 65esima edizione dei Grammy Awards.

