18 film da vedere in streaming a settembre, da Sonic 3 a Ballerina

18 film da vedere in streaming a settembre, da Le assaggiatrici e Sonic 3 a Ballerina

Cinema fotogallery
18 foto

Tratti da storie vere e successi animati, titoli pluri-premiati, scioccanti o divertenti, che strappano un sorriso o invitano a riflettere: ecco cosa vedere in streaming questo mese

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi. DIRETTA

    live Cinema

    Al Lido oggi in gara il ritratto e l'ascesa del presidente russo (con il volto dell'attore...

    VENICE, ITALY - AUGUST 31: Jude Law arrives at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

    Venezia 82, Pupi Avati: "Una marcia per Gaza non cambia le cose"

    Cinema

    Il cineasta riconosce "l'orrore" che si sta vivendo in Palestina ma rimane scettico sulla...

    Frankenstein, 13 minuti di applausi per il film di Del Toro a Venezia

    Cinema

    La standing ovation tributata alla pellicola presentata sabato 30 agosto in concorso e finora la...