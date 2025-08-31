18 film da vedere in streaming a settembre, da Sonic 3 a Ballerina

2/18 ©Webphoto

La stanza accanto - Sky Cinema Uno. Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2024, dirige per la prima volta un film in lingua inglese con Julianne Moore e Tilda Swinton, in streaming dal 3 settembre. Da anni Ingrid e Martha sono due amiche sincere. La prima è una scrittrice di successo, la seconda è un’ex corrispondente di guerra ora affetta da un tumore. Martha si è preparata all’idea di morire e ha già scelto di farlo con una pillola comprata sul dark web, ma vorrebbe non essere sola. Così, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto

