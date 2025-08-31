18 film da vedere in streaming a settembre, da Sonic 3 a Ballerina

Babygirl - Sky Cinema Uno. Il potere e il desiderio in un rapporto proibito sono al centro del thriller erotico con Nicole Kidman, in uscita l’1 settembre. Romy è a capo di un’importante azienda di New York e al tempo stesso moglie e madre di famiglia. Il rapporto con il marito Jacob, molto diverso da lei e dall’indole artistica, è solido, ma non la appaga sessualmente. Quando in ufficio incontra Samuel, un giovane stagista che sembra intuire i suoi desideri nascosti, nasce una relazione eccitante
La stanza accanto - Sky Cinema Uno. Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2024, dirige per la prima volta un film in lingua inglese con Julianne Moore e Tilda Swinton, in streaming dal 3 settembre. Da anni Ingrid e Martha sono due amiche sincere. La prima è una scrittrice di successo, la seconda è un’ex corrispondente di guerra ora affetta da un tumore. Martha si è preparata all’idea di morire e ha già scelto di farlo con una pillola comprata sul dark web, ma vorrebbe non essere sola. Così, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto
Sonic 3: Il film - Sky Cinema Uno. Arriva il 7 settembre il terzo capitolo della saga campione d’incassi. Il velocissimo riccio venuto da un altro mondo si è ormai stabilito sulla Terra insieme a Tom e Maddie e ad altri due alieni: il rissoso Knuckles e Tails. Quando viene rianimato Shadow, un altro potente riccio che da molti anni vive sulla Terra, Sonic e i suoi amici vengono inviati a ricatturarlo dall’organizzazione militare Gun. Il tutto, mentre incombono pericolosi droni che sembrano appartenere all’arcinemico di Sonic, il dottor Robotnik
U.S. Palmese - Sky Cinema Uno. Debutta il 9 settembre la commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo. Gioca a Milano, ma ha un pessimo carattere. Diventato un bersaglio dei social dopo aver offeso una tiktoker, viene messo fuori squadra e la sua popolarità è ai minimi termini. Il suo agente non sa più che fare, quando da un comune in provincia di Reggio Calabria arriva una folle proposta: giocare per la squadra locale e risollevarne le sorti
Mountainhead - Sky Cinema Uno. Il creatore di Succession, Jesse Armstrong, dirige Steve Carell e Jason Schwartzman in un'acuta e attuale osservazione del mondo dei milionari, in uscita il 12 settembre. Quattro amici miliardari si riuniscono per una breve vacanza in un lussuoso e isolato resort in montagna. Durante il loro soggiorno, però, nel resto del mondo scoppia una crisi internazionale provocata dal software di intelligenza artificiale generativa messo in commercio da uno dei quattro imprenditori
Senza sangue - Sky Cinema Uno. Salma Hayek e Demián Bichir sono diretti da Angelina Jolie nel film tratto dall’omonimo best-seller di Alessandro Baricco, in uscita il 14 settembre. Manuel Roca è un medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca di vendetta, Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può. Molti anni dopo, Nina, unica sopravvissuta, incontra Tito, un venditore ambulante. L’incontro potrebbe sembrare casuale, ma non lo è
Giurato Numero 2 - Sky Cinema Uno. Nel film in uscita il 15 settembre, Clint Eastwood si interroga sulla coscienza umana. Justin Kemp, passato da alcolista e futuro da papà, viene convocato come giurato in un caso di omicidio. La vittima è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una discussione col suo ragazzo. Justin realizza la sua colpevolezza: un anno prima, su quella strada, si era convinto di aver ucciso un cervo. Scopertosi omicida involontario, si trova di fronte a un dilemma morale: confessare o condannare un innocente?
L’amore, in teoria - Sky Cinema Uno. Al centro del film in arrivo il 19 settembre c’è la scoperta del primo amore. Leone è il fidanzato perfetto: i genitori di Carola lo adorano, convinti che la figlia abbia lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtà, per Carola è solo una copertura. A causa di ciò Leone finisce ai servizi sociali, ingiustamente accusato di un crimine commesso da Manuel. Lì conosce Flor, attivista ambientale, e scopre il primo amore. Ma quando sembra aver dimenticato Carola, lei piomba di nuovo nella sua vita
Dog Man - Sky Cinema Family. L'adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey e spin-off di Capitan Mutanda – Il film, arriva il 21 settembre. Un agente di polizia fa coppia con il cane Greg ed è costantemente all’inseguimento del malvagio gatto Gino. Insieme sono la coppia perfetta: l’umano conosce il kung fu, ma non è molto perspicace, mentre il cane è la mente investigativa. Dopo un incidente terribile, l’unica salvezza per i due è una fusione delle parti del corpo sopravvissuto. Nasce così Dog Man, il super-poliziotto implacabile
Civil War - Sky Cinema Uno. Kirsten Dunst è diretta da Alex Garland nel film distopico in streaming dal 22 settembre. In un’America sull’orlo del collasso, il giornalista Joel e la fotografa Lee decidono che è rimasta una sola storia da raccontare, quella del Presidente degli Stati Uniti, da tempo trinceratosi a Washington. Partono così per un viaggio verso la capitale. A loro si aggregano l’anziano giornalista Sammy e la giovane fotografa Jessie, che vede in Lee un modello da seguire
Mr. Morfina - Sky Cinema Uno. Jack Quaid, figlio d’arte di Dennis Quaid e Meg Ryan, è il protagonista dell’originale action-comedy in arrivo il 24 settembre. Nate è un comune impiegato di banca, che convive con una patologia genetica unica: non sente dolore per via di una sindrome congenita. Quando la ragazza dei suoi sogni viene rapita, questa caratteristica diventerà la sua arma più potente, tanto da trasformarlo in un supereroe che farà di tutto per salvarla
Rob Peace - Sky Cinema Uno. Chiwetel Ejiofor, per la sua seconda prova da regista, racconta la tragica vita dello studente Robert Peace nel film in uscita il 26 settembre. Un ragazzo di Newark ottiene una borsa di studio per una prestigiosa facoltà di Yale, deciso a specializzarsi in biofisica molecolare e in biochimica. Ma presto dovrà fare i conti con la dura realtà della sua situazione economica e coi demoni del suo passato
Le assaggiatrici - Sky Cinema Uno. Arriva il 29 settembre il film tratto dal romanzo di Rosella Postorino, ispirato a una storia vera. Autunno 1943: Rosa, in fuga da Berlino, trova rifugio in un villaggio vicino al confine orientale, dai suoceri del marito al fronte. Ma il paese nasconde un segreto: nella foresta vicina sorge la Tana del Lupo, quartier generale di Hitler. Ossessionato dal timore di essere avvelenato, il Führer obbliga giovani donne, tra cui Rosa, a fare da assaggiatrici. Tra paura, fame e incertezze, nasceranno alleanze, amicizie e patti segreti.
Mani nude - Paramount+. Debutta il 19 settembre il film tratto dall’opera omonima di Paola Barbato. Davide (Francesco Gheghi), ragazzo di buona famiglia, viene rapito e rinchiuso da un’organizzazione che lo costringe a combattere a mani nude in incontri clandestini fino alla morte. Per sopravvivere deve abbandonare la propria umanità e seguire le istruzioni di Minuto (Alessandro Gassmann), carceriere e allenatore di uomini senza futuro. Tra i due, però, nasce un legame segreto che diventa per Davide l’unica possibilità di salvezza
French Lover - Netflix. Abel Camara, star e sex symbol, è un bambino prodigio cresciuto davanti alle telecamere, tra successo, denaro e affetto del pubblico, alle prese con un periodo difficile. Marion, lontana dai riflettori e dal glamour, fa lavori precari e sta divorziando. Cosa succederà, quando si incontrano?
Ice Road - La vendetta - Prime Video. Arriva in streaming il 3 settembre il nuovo film con Liam Neeson. Mike McCann, camionista esperto di strade ghiacciate, è tormentato dal senso di colpa per la morte del fratello. Decide così di esaudire il suo ultimo desiderio: spargere le sue ceneri sull'Everest. In Nepal, durante un viaggio sulla "Strada del Cielo", Mike e la sua guida alpina Dhani affrontano un gruppo di mercenari deciso a rapire un ragazzo locale. Costretti a combattere per proteggere i passeggeri innocenti, scatenano una lotta per la sopravvivenza
Ballerina - Prime Video. Il 12 settembre debutta in streaming il film tratto dall’universo di John Wick. Eve Macarro, giovane ballerina cresciuta nel clan criminale della Ruska Roma, scopre che la sua famiglia è stata sterminata da assassini legati a un potente cartello. Decisa a vendicarli, abbandona il palco per seguire la strada della violenza. Grazie all’addestramento letale ricevuto nell’organizzazione segreta che ha formato anche John Wick, intraprende una missione sanguinosa che la porta a confrontarsi con nemici spietati in Europa e negli Stati Uniti
Swiped - Disney+. Il 19 settembre 2025 arriva il film ispirato alla storia vera della visionaria fondatrice di Bumble, piattaforma di incontri online. Lily James è Whitney Wolfe, la neolaureata che lanciò l’innovativa app di incontri, acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria self-made