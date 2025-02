Dog Man, film d'animazione tratto dalla serie di libri di Dav Pilkey

Il film d’animazione Dogma ha un cast stellare, sia per la versione originale in inglese sia per quella in italiano.

Incominciamo da quello statunitense, che vede tante star coinvolte. A interpretare il protagonista, Dog Man, l’eroe metà uomo e metà cane, è Peter Hastings, che oltre a dirigere il film presta anche la sua voce al personaggio principale. Dall’altro lato della barricata troviamo Pete Davidson, celebre comico di Saturday Night Live, che dà vita al perfido Petey, il geniale ma malvagio gatto antagonista della storia.

Il piccolo clone di Petey, Li’l Petey, un personaggio che promette di conquistare il cuore del pubblico con la sua simpatia e il suo spirito innocente, avrà la voce di Lucas Hopkins Calderon.

Nel ruolo del Capo della Polizia, burbero ma dal cuore d’oro, troveremo Lil Rel Howery, noto per la sua interpretazione in Get Out.

Il mondo del giornalismo sarà rappresentato da Sarah Hatoff, una reporter sempre alla ricerca dello scoop perfetto, doppiata dall’attrice Isla Fischer (Wolf Like Me). Al suo fianco, a occuparsi delle riprese, ci sarà il cameraman Seamus, interpretato da Billy Boyd, noto per il suo ruolo ne Il Signore degli Anelli.

A complicare la vita di Dog Man c’è anche Butler, l’assistente di Petey, doppiata da Poppy Liu (Hacks), mentre il padre anziano e scorbutico di Petey, Grampa, avrà la voce di Stephen Root (Office Space). Un altro personaggio bizzarro che promette di portare risate (e forse qualche guaio) è Flippy, un pesce con poteri psichici e un passato da criminale, a cui darà voce il comico Ricky Gervais.

Ad affiancare Dog Man nella sua missione troviamo Milly, una sua collega e amica, doppiata da Luenell (Block Party). Sul fronte politico, il ruolo del Sindaco sarà interpretato da Cheri Oteri, mentre Melissa Villaseñor, altra star di Saturday Night Live, darà voce a un’agente immobiliare.

Infine, nel cast troviamo anche Rahnuma Panthaky, che interpreterà una dottoressa, e Maggie Wheeler, indimenticabile Janice di Friends, che presterà la sua voce a un’infermiera.