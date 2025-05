David di Donatello 2025, attesi domani i premi del cinema italiano

A dominare la scena delle candidature di quest’anno sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino, entrambi in testa con quindici nomination. Li tallonano da vicino L’arte della gioia (serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e NOW, uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate) e Vermiglio di Maura Delpero, che si attestano a quota quattordici. In ambito documentaristico, Luce Cinecittà si distingue con la presenza di due titoli in gara: Duse – The Greatest, firmato da Sonia Bergamasco, e Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio. L’edizione 2025 si segnala anche per la forte presenza femminile nella regia: tre donne concorrono per il premio alla Miglior regia – Francesca Comencini, Valeria Golino e Maura Delpero – mentre Margherita Vicario rappresenta la quota femminile nella categoria riservata agli esordi. Il David degli Spettatori è stato già conferito a Diamanti, l’ultimo lavoro di Ferzan Ozpetek.



Di seguito trovate tutte le candidature dei David di Donatello 2025.