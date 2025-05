Audiscion, cosa sapere sul nuovo programma comico

Audiscion vanta la partecipazione di numerose voci della comicità italiana. Tra loro Paolo Hendel, al suo atteso ritorno in televisione (noto per la sua satira pungente e per personaggi iconici come Carcarlo Pravettoni, imprenditore cinico e grottesco, è stato lanciato da Mai dire Gol). Ci saranno anche le imitatrici Emanuela Aureli e Gabriella Germani, la prima nota per le imitazioni di De Filippi, Barbara D'Urso e Lorella Cuccarini, la seconda per la sua interpretazione di Imma Tataranni. E poi gli attori e comici Marco Marzocca e Alberto Farina, il trio cabarettistico dei "Cavalli Marci" (Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci ed Enrique Balbontin), gli imitatori Claudio Lauretta, David Pratelli e Leonardo Fiaschi e volti emergenti quali Nathan Kiboba, Yoko Yamada e Chiara Becchimanzi. La prima puntata vedrà come super-ospite Francesco Pannofino, attore, doppiatore e regista, noto per interpretato il regista René Ferretti nella serie TV Boris e per essere la voce italiana di attori come Denzel Washington, George Clooney e Tom Hanks. In carriera, Pannofino ha recitato in film come Notturno bus e Il pretore, e a teatro in Mine vaganti di Özpetek.