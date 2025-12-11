L'ombra del corvo, trama e cast del film con Benedict Cumberbatch

Distribuito nelle sale italiane a partire da oggi, 11 dicembre 2025, L’ombra del corvo è forte di una durata compatta di 98 minuti e della collaborazione produttiva di Lobo Films, Align, SunnyMarch, Film4 e della stessa SunnyMarch di Benedict Cumberbatch. Il progetto, sostenuto nel 2024 dal British Film Institute, si è sviluppato attraverso riprese principali svolte nello stesso anno.

Sul piano artistico, l’opera fa leva sull’esperienza di Ben Fordesman alla fotografia, sul montaggio di George Cragg e sulle musiche composte da Zebedee Budworth, contribuendo a un risultato stilisticamente coerente con le intenzioni del regista.

La pellicola ha debuttato al Sundance Film Festival 2025 e successivamente alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, confermando la sua dimensione internazionale.

©Webphoto