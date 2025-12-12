Dimmelo sottovoce, il film dal libro dell'autrice di È colpa mia

Dimmelo sottovoce, trama e cast del film basato su un libro dell'autrice di È colpa miaCinema ©Webphoto
Introduzione
Esce oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il film Dimmelo sottovoce, pellicola con cui Denis Rovira van Boekholt porta sullo schermo Dímelo bajito, adattamento del romanzo di Mercedes Ron che approda oggi su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film, prodotto in Spagna e costruito come un dramma di 120 minuti, esplora con intensità il ritorno di un passato che riapre ferite e ribalta certezze, seguendo da vicino il percorso emotivo della protagonista Kami.
La narrazione, radicata nei temi cari all’autrice, si espande sullo schermo attraverso un impianto visivo e interpretativo che mantiene fede al materiale originale.
Quello che devi sapere
Origini dell’opera
Il film Dímelo bajito, in italiano tradotto come Dimmelo sottovoce, si basa sull’omonimo romanzo di Mercedes Ron, già nota al pubblico per la serie letteraria Culpa Mia.
La trasposizione realizzata da Denis Rovira van Boekholt conserva l’essenza della storia, concentrandosi sulle tensioni interiori di Kami e sulle dinamiche irrisolte che segnano la sua adolescenza. La produzione, sostenuta da Vaca Films e affidata alla sceneggiatura di Jaime Vaca, si impegna a rispettare il tessuto narrativo concepito da Mercedes Ron, senza alterarne tono e intenzioni.
Trama
La vicenda raccontata nel film Dimmelo sottovoce segue Kami, interpretata da Alícia Falcó, una ragazza che nella sua quotidianità appare determinata, brillante e sicura di sé. Nella realtà interiore, però, la giovane porta con sé un passato pieno di fratture, amicizie sospese e delusioni che le hanno insegnato a diffidare troppo presto. La forza che mostra al mondo è una corazza, costruita nel tempo per proteggere una vulnerabilità che preferisce nascondere.
L’equilibrio che ha faticosamente costruito si spezza quando, dopo sette anni, nella sua vita ricompaiono Thiago e Taylor Di Bianco. I due fratelli irrompono nella sua esistenza proprio nel momento in cui pensava di aver chiuso con tutto ciò che rappresentavano. Thiago, interpretato da Fernando Lindez, è stato il suo primo amore e la sua prima ferita. Seducente e imprevedibile, è il tipo di presenza che trascina con sé qualcosa di irrisolto. Taylor, interpretato da Diego Vidales, era il suo rifugio, un sostegno costante che aveva sempre avuto cura di lei.
Il ritorno dei due mette in discussione ogni sicurezza. Kami si accorge che ciò che credeva superato non è affatto svanito... La ragazza che aveva imparato a non lasciarsi più ferire deve ora confrontarsi con le tracce che Thiago e Taylor hanno lasciato nella sua storia. Il film, fedele al romanzo Dímelo bajito, racconta questo difficile processo, mostrando come il passato non smetta mai davvero di chiederci conto delle sue ombre.
Produzione
La regia di Denis Rovira van Boekholt guida un team impegnato a tradurre in immagini la complessità della storia ideata da Mercedes Ron. Emma Lustres e Borja Pena firmano la produzione, mentre Chiti Rodríguez Donday ricopre il ruolo di produttore esecutivo.
La fotografia di Imanol Nabea, il montaggio di Mario Maroto e le musiche di Tom Howe modellano l’atmosfera emotiva del film Dimmelo sottovoce, a cui contribuisce anche la scenografia di Alexandra Fernández. La distribuzione in italiano è affidata ad Amazon Prime Video.
Interpreti e personaggi
Il cast di Dimmelo sottovoce (Dímelo bajito) riunisce un gruppo di interpreti che danno vita al mondo creato da Mercedes Ron. Alícia Falcó assume il ruolo di Kami, incarnando con attenzione il dualismo tra forza apparente e fragilità interiore. Accanto a lei, Fernando Lindez veste i panni di Thiago, mentre Diego Vidales interpreta Taylor, figure centrali nel percorso della protagonista. Ana Arean presta il volto a Eli, Jan Buxaderas a Dani e Liliana Cabal al professor Danell. Alejandra Cid interpreta Kami da bambina, mentre Dario Menendez e Nathan Radley Ramos ritraggono rispettivamente Thiago da bambino e Taylor da bambino.
Completano il quadro Antón Coucheiro nel ruolo di Cajero, Yacine Dieye in quello di Marisa, Sergio Lemos Exposita come Carlos, Celia Freijeiro nei panni di Chiara, Pablo Loureiro come Aron, Sabela Martins nel ruolo di Chloe, Fernando Nagore come Jules, Vera Nogueira come Luci, Francisco Reyes nei panni di Clab, Eve Ryan nel ruolo di Cata, Andrés Velencoso come Tino, Patricia Vico nel ruolo di Anne e Carlos Villarino come Roger. Questa coralità contribuisce a delineare un universo narrativo coerente con il romanzo Dímelo bajito.
Il ritorno che sconvolge gli equilibri
In Dimmelo sottovoce, l’arrivo improvviso di Thiago e Taylor Di Bianco rappresenta il cuore emotivo della narrazione. È un ritorno che travolge la protagonista e la costringe a guardare in faccia ciò da cui era fuggita.
Kami, convinta di aver ripreso il controllo della sua vita, scopre invece che la presenza dei due fratelli riapre domande irrisolte e sentimenti complicati. Il film esamina questa dimensione con attenzione, seguendo passo dopo passo l’incrinarsi della corazza dietro cui la ragazza aveva nascosto se stessa per sette lunghi anni.
Distribuzione
Dímelo bajito, prodotto in Spagna nel 2025 e realizzato in lingua originale spagnola, approda su Amazon Prime Video il 12 dicembre 2025.
Appartenente al genere drammatico, l’opera si inserisce nel solco della narrativa di Mercedes Ron e offre agli spettatori l’opportunità di riscoprire la storia di Kami, Thiago e Taylor attraverso una nuova forma espressiva. La disponibilità in streaming di Dimmelo sottovoce amplia la diffusione del film, rendendolo accessibile a un pubblico che già conosceva il romanzo e a chi vi si avvicina per la prima volta.