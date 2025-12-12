Dimmelo sottovoce, il film dal libro dell'autrice di È colpa mia

La vicenda raccontata nel film Dimmelo sottovoce segue Kami, interpretata da Alícia Falcó, una ragazza che nella sua quotidianità appare determinata, brillante e sicura di sé. Nella realtà interiore, però, la giovane porta con sé un passato pieno di fratture, amicizie sospese e delusioni che le hanno insegnato a diffidare troppo presto. La forza che mostra al mondo è una corazza, costruita nel tempo per proteggere una vulnerabilità che preferisce nascondere.

L’equilibrio che ha faticosamente costruito si spezza quando, dopo sette anni, nella sua vita ricompaiono Thiago e Taylor Di Bianco. I due fratelli irrompono nella sua esistenza proprio nel momento in cui pensava di aver chiuso con tutto ciò che rappresentavano. Thiago, interpretato da Fernando Lindez, è stato il suo primo amore e la sua prima ferita. Seducente e imprevedibile, è il tipo di presenza che trascina con sé qualcosa di irrisolto. Taylor, interpretato da Diego Vidales, era il suo rifugio, un sostegno costante che aveva sempre avuto cura di lei.

Il ritorno dei due mette in discussione ogni sicurezza. Kami si accorge che ciò che credeva superato non è affatto svanito... La ragazza che aveva imparato a non lasciarsi più ferire deve ora confrontarsi con le tracce che Thiago e Taylor hanno lasciato nella sua storia. Il film, fedele al romanzo Dímelo bajito, racconta questo difficile processo, mostrando come il passato non smetta mai davvero di chiederci conto delle sue ombre.

