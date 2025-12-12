Natale con uno sconosciuto, torna la serie natalizia norvegese Netflix

L’opera si sviluppava inizialmente in due stagioni composte da sei episodi ciascuna. La prima è arrivata in Norvegia e in Italia il 5 dicembre 2019, mentre la seconda è stata distribuita il 18 dicembre 2020 nelle stesse aree.

Con il dodicesimo episodio della seconda stagione si era chiuso ufficialmente il percorso narrativo costruito intorno a Johanne. Almeno così si credeva, fino a ora, che arriva un terzo capitolo della saga. Ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti e mantiene costante la combinazione di dialoghi, situazioni sentimentali e dinamiche familiari che caratterizzano il tono generale della serie.