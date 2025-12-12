Natale con uno sconosciuto, torna la serie natalizia norvegese Netflix

Natale con uno sconosciuto, la serie natalizia norvegese Netflix torna con nuovi episodiSerie TV Credits: Netflix
Introduzione
Dal suo debutto nel 2019, Natale con uno sconosciuto ha conquistato un posto stabile nel panorama delle commedie televisive norvegesi distribuite da Netflix.
La sorpresa che arriva in queste ore per i fan di questa serie è che, dopo cinque anni di silenzio, arriva a partire da oggi, venerdì 12 dicembre 2025, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la terza stagione dello show.
Ideata da Per-Olav Sørensen, la serie si è imposta grazie alla capacità di intrecciare romanticismo, ironia e dinamiche familiari ambientate nel periodo delle feste.
Nel corso del tempo l’opera ha trovato nuova vita attraverso adattamenti realizzati in altri Paesi, come Odio il Natale del 2022 e Yoh! Christmas del 2023, anch’essi prodotti da Netflix. A distanza di anni dal suo arrivo sullo schermo, la storia di Johanne continua a essere un punto di riferimento per chi cerca una commedia sentimentale leggera ma capace di toccare situazioni quotidiane.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della terza stagione nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Il ritorno dopo cinque anni
Dopo la chiusura del secondo capitolo nel 2020, la serie Natale con uno sconosciuto torna inaspettatamente nel 2025 con una terza stagione.
Questo rientro, atteso cinque anni, riporta al centro la trentenne Johanne, nuovamente impegnata a orientarsi in un periodo natalizio segnato da sentimenti irrisolti, nuovi incontri e fragilità familiari. La narrazione mette ancora una volta in luce la sua abilità nel destreggiarsi fra relazioni passate e prospettive future, mentre cerca un legame stabile in un momento dell’anno in cui le aspettative affettive sembrano amplificarsi. Il cast continua a contare sulle interpretazioni di Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug e Oddgeir Thune, mentre l'autore è ancora una volta Per-Olav Sørensen, confermando la continuità creativa alla base del progetto.
Johanne, infermiera trentenne, è la protagonista
Al centro del racconto rimane la figura di Johanne, infermiera trentenne interpretata da Ida Elise Broch. La serie Natale con uno sconosciuto segue i suoi tentativi di costruire una vita sentimentale soddisfacente in un periodo caratterizzato da pressioni emotive e momenti familiari complessi.
Dopo numerosi appuntamenti e percorsi tortuosi, il suo viaggio interiore la porta a riconoscere la persona che considera la propria anima gemella. L’intera vicenda mantiene la dimensione intima di una commedia incentrata sull’amore, sulla vulnerabilità e sull’imprevedibilità delle relazioni.
Le stagioni e gli episodi
L’opera si sviluppava inizialmente in due stagioni composte da sei episodi ciascuna. La prima è arrivata in Norvegia e in Italia il 5 dicembre 2019, mentre la seconda è stata distribuita il 18 dicembre 2020 nelle stesse aree.
Con il dodicesimo episodio della seconda stagione si era chiuso ufficialmente il percorso narrativo costruito intorno a Johanne. Almeno così si credeva, fino a ora, che arriva un terzo capitolo della saga. Ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti e mantiene costante la combinazione di dialoghi, situazioni sentimentali e dinamiche familiari che caratterizzano il tono generale della serie.
Personaggi e interpreti
Nel corso delle stagioni della serie si delinea un insieme coeso di figure che orbitano intorno alla protagonista. Johanne, interpretata da Ida Elise Broch, è affiancata dalla coinquilina e migliore amica Jørgunn, interpretata da Gabrielle Leithaug. Il nucleo familiare della protagonista comprende il padre Tor, interpretato da Dennis Storhøi, e la madre Jorid, interpretata da Anette Hoff.
Nel contesto ospedaliero emergono personaggi che contribuiscono a scandire i ritmi quotidiani della vita di Johanne: la paziente Trine Nergaard, interpretata da Ghita Nørby, l’infermiera più anziana Bente, interpretata da Hege Schøyen, e il politico Bengt Erik, interpretato da Bjørn Skagestad, ricoverato nello stesso ospedale.
La dimensione sentimentale della protagonista si riflette anche nei rapporti con Jonas, interpretato da Felix Sandman, un giovane di 19 anni con cui intraprende una relazione, e con Henrik, interpretato da Oddgeir Thune, dottore con cui sviluppa un legame significativo. Tra le presenze importanti nella sua vita figura inoltre Jeanette, interpretata da Iselin Shumba, una sua cara amica che ha dei figli con Trym. Nel reparto in cui lavora, Johanne interagisce inoltre con l’infermiera Eira, interpretata da Line Verndal.
Produzione
La realizzazione della serie Natale con uno sconosciuto coinvolge numerosi professionisti che contribuiscono alla sua identità. L’ideatore è Per-Olav Sørensen, che firma anche la regia insieme ad Anna Gutto. La sceneggiatura vede impegnati Fredrik Høyer, Miriam Larsen, Mattis Herman Nyquist, Julie Skaufel e lo stesso Per-Olav Sørensen.
La produzione è affidata a Trond Kvernstrøm, Kaia Foss, Trond G. Lockertsen, Jon Peder Olrud e Anders Tangen, mentre la casa di produzione responsabile è The Oslo Company. La serie, realizzata in Norvegia e in lingua norvegese, mantiene un formato televisivo con un’impostazione dichiaratamente legata alla commedia.
Distribuzione e diffusione
La distribuzione originale, prevista per il 5 dicembre 2019, è avvenuta tramite Netflix, che ha portato l’opera simultaneamente in Norvegia e in Italia. Lo stesso canale distributivo è stato mantenuto per la versione italiana, anch’essa disponibile dal 5 dicembre 2019. La scelta di una diffusione internazionale immediata ha contribuito a consolidare l’attenzione attorno alla serie, che nel tempo ha generato interesse in vari mercati e ha portato alla creazione di ulteriori adattamenti.
E adesso la terza stagione di Natale con uno sconosciuto torna ancora una volta su Netflix, Dove è disponibile a partire da oggi, venerdì 12 dicembre 2025.