Siyah Kalp, tutto sulla nuova serie tv turca ambientata in Cappadocia

Introduzione

Siyah Kalp è la nuova serie tv turca in arrivo su Canale 5. Si tratta di una serie girata in Cappadocia, costruita ad arte come un viaggio tra emozioni, paesaggi e volti noti al pubblico italiano. Ed è l’ennesima riprova di come la Turchia continui a esercitare un fascino sempre più forte sugli spettatori italiani, complice l’ondata travolgente delle sue "dizi", le appassionanti serie televisive che da tempo occupano un posto privilegiato nel palinsesto italiano, in particolare in quello di Canale 5.

Prossimamente sarà quindi Siyah Kalp, il cui titolo italiano è La notte del cuore – Valley of Hearts, ad accendere l’attenzione con una nuova storia intensa, ricca di intrighi familiari, passioni e segreti. La serie è prodotta da Tims&B, già nota per successi come Terra Amara e Tradimento, e si preannuncia come un altro gioiello di forte impatto emotivo e visivo.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie tv Siyah Kalp.