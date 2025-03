U.S. Palmese, il film sul calcio dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo

Il protagonista della storia raccontata nel film U.S. Palmese è Etienne Morville, un promettente calciatore cresciuto nelle periferie di Parigi. Il suo talento lo porta a Milano, dove cerca di imporsi nel calcio professionistico, ma il suo atteggiamento impulsivo e le sue scelte discutibili gli valgono una squalifica pesante, mettendo a rischio il suo futuro.

Mentre la sua carriera sembra destinata a un tramonto prematuro, una svolta arriva da un luogo inaspettato: Palmi, cittadina calabrese in cui Don Vincenzo, un ex calciatore e ora pensionato con il cuore legato al calcio locale, intravede in lui una risorsa preziosa per la squadra del paese, la U.S. Palmese.