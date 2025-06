Dragon Trainer, cosa sapere sul film live in action in uscita in sala

Dragon Trainer ha debuttato in anteprima mondiale il 2 aprile 2025 al CinemaCon di Las Vegas, all’interno della presentazione ufficiale della lineup Universal. Il film è stato poi presentato anche al Sydney Film Festival il 9 giugno e, due giorni dopo, al Tribeca Festival di New York. In Italia ha raccolto 496.403 euro solo nella giornata di anteprima dell’8 giugno.

Sul fronte della critica, la nuova versione di Dragon Trainer ha ricevuto reazioni prevalentemente positive. Sul sito Rotten Tomatoes l'80% delle recensioni è favorevole, mentre Metacritic assegna un punteggio di 60/100, segnalando una critica equilibrata ma non unanime. Il film è stato elogiato per la fedeltà alla trama originale e per l'ottima resa visiva dei draghi, pur non raggiungendo per tutti lo stesso livello emotivo dell'animazione. Il successo ha già aperto la strada a un sequel live action, atteso per l'11 giugno 2027, confermando l'intenzione di proseguire con la rivisitazione della saga.