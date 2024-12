1/11 ©Webphoto

L’uomo dei ghiacci, titolo originale The Ice Road, va in onda su Rai 2 giovedì 12 dicembre. La storia, scritta dal regista statunitense Jonathan Hensleigh, è l'ennesima avventura per Liam Neeson, icona del cinema d'azione ad alta tensione. Per questo ruolo l'attore britannico ha ricevuto una candidatura ai Critics' Choice Awards come Migliore protagonista in un film d'azione

