Cosa accade quando la superficie perfetta della nostra vita comincia a sgretolarsi? Las Corrientes (2025), il film di Milagros Mumenthaler, arriva in Italia per una proiezione evento unica all’interno della sezione La Nueva Ola del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano a Roma. Lina è una stilista di successo, divisa tra Europa e Buenos Aires, interpretata con intensa sensibilità da Isabel Aimé González Sola. Durante un soggiorno in Svizzera qualcosa nella sua vita si spezza improvvisamente: tornata in Argentina, sceglie il silenzio e si lascia attraversare da una sospensione emotiva, tra ricordi rimossi e nodi irrisolti. Da un gesto drastico, un tentato suicidio, prende forma una narrazione intima che riflette sulla paralisi emotiva e sulla memoria.

Milagros Mumenthaler costruisce così un racconto fatto di silenzi dolorosi e tensioni sotterranee, dove molto resta volutamente non detto. Il film non spiega mai apertamente quale sia il trauma che attraversa Lina, ma riesce a trasmettere con forza il senso di smarrimento e sofferenza della protagonista.

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Milagros Mumenthaler - @Getty - ph. Gareth Cattermole