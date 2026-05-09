Rosa Elettrica, quando il nemico è salvezza. Recensione episodi 1 e 2

Tra gli elementi più originali di Rosa Elettrica spicca la presenza di Rosa da bambina, incarnazione concreta della sua voce interiore. Non si tratta di un semplice espediente narrativo, ma di una figura reale con cui la protagonista dialoga: una coscienza critica che la provoca, la smaschera e la mette costantemente in discussione. È la sua parte più fragile e autosabotante, quella che le sussurra dubbi e la incalza con riflessioni scomode: “Se non sei Rosa, allora chi sei davvero?” oppure "Non ti curi davvero, gestisci tutto a caso come fai un po’ con tutto".

Interpretata dalla giovanissima Margherita Pantaleo (già apprezzata in Marghe and Her Mother, E se mio padre e Le cose non dette di Gabriele Muccino), questa “bambina interiore” rappresenta qualcosa di più: il confronto con ciò che eravamo e con ciò che siamo diventati. È nell’infanzia, infatti, che nascono le aspettative più autentiche, spesso tradite dall’età adulta. Attraverso questo sdoppiamento, si mostra una Rosa trentenne ancora in bilico, segnata da ferite che non conosciamo ancora nella sua storia, ma guidata da una tenacia evidente e da un bisogno profondo di verità. Quella voce non serve solo a destabilizzarla: è anche un richiamo a non perdere la propria parte più lucida e sincera, quella capace di metterci davvero di fronte a noi stessi.

@VirginiaBettoja