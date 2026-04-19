Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è Rosa Valera

Rosa Valera, protagonista del nuovo thriller di Sky Rosa Elettrica - In fuga con il nemico interpretata da Maria Chiara Giannetta, è un’agente segnata da un passato che ha scelto di lasciarsi alle spalle, rinunciando però anche alla propria sfera emotiva. Si presenta come una donna lucida, controllata, quasi anaffettiva, incapace di esporsi e di correre rischi sentimentali. Il suo equilibrio viene messo in crisi quando si trova coinvolta in un caso delicato insieme a un giovane testimone, impulsivo e istintivo, suo opposto caratteriale. Proprio questo incontro innesca un percorso interiore che la costringe a confrontarsi con le proprie fragilità e con una parte di sé rimasta in sospeso, restituendo il ritratto di una trentenne contemporanea, divisa tra difese costruite e bisogno di riscoprire un legame autentico con gli altri.

Trama e cast

Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

quando e dove vedere la serie

La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic l’8 maggio. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.