Rosa Elettrica, Francesco Di Napoli interpreta Cocìss

Un giovane boss impulsivo e ironico, in fuga tra pericolo e contraddizioni. In Rosa Elettrica, Cocìss, interpretato da Francesco Di Napoli, mostra un lato umano inatteso, tra istinto e bisogno di cambiamento. Un adrenalinico thriller dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Cocìss, interpretato da Francesco Di Napoli nel nuovo thriller Sky Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, è un giovane boss della camorra lontano dagli stereotipi: impulsivo, istintivo e spesso sopra le righe, affronta anche le situazioni più pericolose con un’ironia tagliente, che finisce per destabilizzare chi gli sta accanto. Costretto alla fuga insieme all'agente Rosa Valera, sua opposta per carattere e visione del mondo, si muove inizialmente con leggerezza e incoscienza, ma nel corso del viaggio lascia emergere fragilità e paure più profonde. Il rapporto con la poliziotta, nato per necessità, si trasforma gradualmente in un legame di fiducia reciproca, in cui Cocìss rivela un lato umano inatteso, mostrando il bisogno di cambiare e di immaginare una vita diversa da quella da cui proviene.

Trama e cast

Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

quando e dove vedere la serie

La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic l’8 maggio. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.