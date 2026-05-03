Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio

Rosa ha trent’anni, è appassionata di musica elettronica ed è affetta dalla tipica insicurezza che contraddistingue la sua generazione. Rosa è anche una poliziotta, una nuova leva del Nucleo Operativo Protezione testimoni in attesa di ricevere il suo primo incarico. Rimane senza parole quando le viene affidato Cocìss, violento e imprevedibile baby boss del clan Incantalupo, una potente famiglia camorrista. Sospettato di aver ucciso la figlia del boss del clan rivale, gli Scurante, e consapevole di avere le ore contate, accetta di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Un caso piuttosto delicato, che per ragioni inspiegabili viene affidato a Rosa dal vicequestore Reja, sua diretta superiore, proprio di fronte a Paolo D’Intrò, sostituto procuratore di Napoli e mito dell’Antimafia. Nonostante le prime incertezze, Rosa è determinata a portare a termine la missione e proteggere Cocìss a tutti i costi. Quando però realizza che qualcosa non torna, è costretta a decidere se consegnare il giovane pentito a dei presunti poliziotti come le è stato ordinato, o se seguire il suo istinto, probabilmente mandando all’aria la sua carriera. Con un atto impulsivo, tradisce ogni tipo di buon senso, e decide di fare la cosa giusta, sottraendo Cocìss a morte certa. Allearsi con un criminale del quale è impossibile fidarsi non è semplice per Rosa, e farlo con una coscienza intransigente come la sua che mette in discussione ogni sua scelta, sembra impossibile. D’Intrò le fa capire per vie informali che sta a lei decidere se andare avanti con l’operazione, ma che se lo fa, sarà da sola. Rosa non può fidarsi di Reja, forse nemmeno di Morano, suo collega e amico fidato. Non le rimane che Cocìss. Insieme, scappano dai due clan camorristi e dalla polizia, in una fuga frenetica che va da un capo all’altro dell’Italia. Abbandonati a loro stessi e soli contro tutti, non possono che fare affidamento l'uno sull’altra per riuscire a scoprire la verità e salvarsi la vita.

@VirginiaBettoja