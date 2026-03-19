Idoli - Fino all'ultima corsa, trama e cast del film con Santamaria

Idoli - Fino all'ultima corsa, trama e cast del film sulla MotoGP con Claudio SantamariaCinema
Introduzione
Arriva nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 19 marzo 2026, Idoli - Fino all’ultima corsa, film diretto da Mat Whitecross e interpretato da Óscar Casas e Claudio Santamaria.
La pellicola, della durata di 126 minuti, è una coproduzione tra Regno Unito, Spagna e Italia, distribuita da Warner Bros. Con il titolo originale Ídolos, il film si inserisce nel genere drammatico e costruisce un racconto intenso ambientato nel mondo delle competizioni motociclistiche.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su questo dramma della velocità, tra ambizione e legami familiari. Dal cast alla trama, vediamo cosa c'è da sapere su Idoli - Fino all’ultima corsa, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video posto in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La vicenda di Idoli - Fino all’ultima corsa segue il percorso di Edu Serra, giovane pilota della Moto2 dal talento evidente ma frenato da un carattere impulsivo che mette a rischio la sua carriera.
Quando le opportunità sembrano esaurirsi, arriva una proposta decisiva che potrebbe aprirgli le porte della MotoGP, a patto però di accettare condizioni difficili e confrontarsi con una figura del suo passato con cui i rapporti sono tutt’altro che sereni.
Tra allenamenti intensi, pressioni crescenti e nuovi incontri destinati a cambiare il suo equilibrio, Edu si trova a dover gestire non solo la competizione in pista, ma anche una sfida personale che mette in gioco ambizione, disciplina e legami emotivi.
Una storia di talento e conflitto
Al centro della vicenda raccontata nel film Idoli - Fino all’ultima corsa si trova Edu Serra, giovane promessa della Moto2 dotata di un talento naturale ma segnata da un carattere impulsivo che ne compromette la carriera.
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete anticipazioni sul finale del film non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
La sua guida aggressiva e le frequenti sanzioni disciplinari lo rendono inviso alle principali scuderie internazionali, che lo considerano un pilota troppo rischioso. Dopo una serie di rifiuti, Edu riceve un’offerta decisiva da Eli, manager dell’Aspar Team, che intravede in lui un potenziale ancora inespresso.
L’opportunità, tuttavia, è subordinata a una condizione precisa: accettare come allenatore personale Antonio Belardi, suo padre. Si tratta di una figura ingombrante, un ex campione di motociclismo che ha abbandonato le corse in seguito a un incidente drammatico, evento che ha segnato profondamente anche il rapporto con il figlio, fino alla rottura familiare.
Allenamento, disciplina e isolamento
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete anticipazioni sul finale del film non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
Determinato a non perdere quella che appare come l’ultima occasione per approdare alla MotoGP, in Idoli - Fino all’ultima corsa Edu accetta la proposta. Inizia così un percorso di preparazione estremamente rigoroso, sotto la supervisione inflessibile di Antonio. L’allenamento si svolge in un contesto di isolamento quasi totale: il giovane pilota è costretto a trasferirsi in un appartamento appartato e a seguire un programma che elimina qualsiasi distrazione, inclusi i rapporti sociali.
Antonio impone una disciplina ferrea, concentrandosi non solo sull’aspetto fisico e tecnico, ma anche sul controllo emotivo del figlio. Particolare attenzione viene dedicata alla gestione del temperamento irascibile di Edu, monitorando persino i battiti cardiaci durante le fasi più critiche della gara. Il metodo è duro, ma produce risultati tangibili: il pilota inizia a scalare progressivamente la classifica.
L’incontro con Luna e le tensioni familiari
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete anticipazioni del film non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
In questo contesto rigidamente controllato raccontato da Idoli - Fino all’ultima corsa irrompe Luna, giovane artista spagnola che gestisce uno studio di tatuaggi nello stesso edificio in cui vive Edu. Tra i due nasce una relazione che si trasforma rapidamente in un elemento destabilizzante. Antonio considera il legame sentimentale un ostacolo alla concentrazione necessaria per competere ad alti livelli, alimentando nuove tensioni con il figlio.
Il rapporto tra Edu e Antonio, già segnato da un passato irrisolto, si deteriora ulteriormente. Il conflitto latente emerge con sempre maggiore forza, fino a raggiungere il punto di rottura.
Il confronto finale a Misano
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete anticipazioni sul finale del film non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
Il culmine della vicenda di Idoli - Fino all’ultima corsa si consuma durante il Gran Premio di Misano, momento cruciale in cui Edu si trova costretto ad affrontare non solo la competizione sportiva, ma anche i fantasmi legati all’incidente che ha segnato la carriera del padre.
La pista diventa così il teatro di uno scontro interiore e familiare, in cui passato e presente si intrecciano.
La costruzione del racconto
La regia del film Idoli - Fino all’ultima corsa è firmata da Mat Whitecross e si basa su una sceneggiatura firmata da Inma Cánovas, Jordi Gasull e Ricky Roxburgh, gli stessi autori del soggetto. Il film combina gli elementi tipici del cinema sportivo — velocità, competizione, dedizione e talento — con un’indagine più profonda sulle dinamiche familiari e sulle conseguenze emotive del successo e del fallimento.
Idoli - Fino all’ultima corsa si configura così come un racconto in cui la corsa non è soltanto una sfida contro gli avversari, ma diventa il simbolo di un confronto più intimo e doloroso, dove il traguardo coincide con la possibilità di fare i conti con il proprio passato.
Un cast internazionale per una storia universale
Il film Idoli - Fino all’ultima corsa si avvale di un cast ampio e variegato.
Óscar Casas interpreta Edu Serra, mentre Claudio Santamaria veste i panni di Antonio Belardi. Accanto a loro, Ana Mena è Luna Cardona ed Enrique Arce interpreta Eli Guzmán.
Completano il cast Simone Baldasseroni nel ruolo di Andrea Godano, Nadal Bin nei panni di Walter, Alessandra Carrillo come Nella, Mario Ermito nel ruolo di Roberto Scala, Adrian Grösser come Óscar, José Milán come meccanico Moto GP, Saul Nanni nei panni di Gianni Baltelli, Tarina Patel, Desirée Popper nel ruolo di Alessandra e Jorge Rueda come meccanico Moto GP.