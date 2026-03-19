Idoli - Fino all'ultima corsa, trama e cast del film con Santamaria

La regia del film Idoli - Fino all’ultima corsa è firmata da Mat Whitecross e si basa su una sceneggiatura firmata da Inma Cánovas, Jordi Gasull e Ricky Roxburgh, gli stessi autori del soggetto. Il film combina gli elementi tipici del cinema sportivo — velocità, competizione, dedizione e talento — con un’indagine più profonda sulle dinamiche familiari e sulle conseguenze emotive del successo e del fallimento.

Idoli - Fino all’ultima corsa si configura così come un racconto in cui la corsa non è soltanto una sfida contro gli avversari, ma diventa il simbolo di un confronto più intimo e doloroso, dove il traguardo coincide con la possibilità di fare i conti con il proprio passato.



