Nino, trama e cast del film di Pauline Loquès che esce al cinema oggi

Un altro tema centrale è il corpo. Prima della cura, prima delle trasformazioni imposte dalla malattia, il corpo di Nino è ancora “integro”, ma già attraversato da una tensione.

Il film insiste su questo momento liminale: il corpo che sta per cambiare, ma non è ancora cambiato. Una soglia fisica ed esistenziale che raramente il cinema esplora con questa attenzione.

Dal punto di vista stilistico, Pauline Loquès evita sia il realismo estremo sia l’estetizzazione eccessiva. La macchina da presa resta vicina al protagonista, ma mantiene una distanza che permette di percepire la città e gli altri personaggi.

È un equilibrio delicato: stare con Nino senza rinchiuderlo in una soggettiva totale. Il risultato è un racconto che alterna immersione e osservazione.