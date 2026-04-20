Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e vincitore di due Premi César, Nino è l’esordio di Pauline Loquès che ha conquistato critica e pubblico internazionale. Su Sky TG24 una clip esclusiva del film con Théodore Pellerin, premiato come Miglior Attore Rivelazione. Un racconto intimo e potente su un giovane costretto a fare i conti con il tempo e con sé stesso, tra Parigi e le scelte che cambiano una vita. Al cinema dal 30 aprile