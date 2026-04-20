Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e vincitore di due Premi César, Nino è l’esordio di Pauline Loquès che ha conquistato critica e pubblico internazionale. Su Sky TG24 una clip esclusiva del film con Théodore Pellerin, premiato come Miglior Attore Rivelazione. Un racconto intimo e potente su un giovane costretto a fare i conti con il tempo e con sé stesso, tra Parigi e le scelte che cambiano una vita. Al cinema dal 30 aprile
Nino, una corsa contro il tempo tra Parigi e l’anima
Arriva nelle sale italiane il 30 aprile Nino, esordio alla regia di Pauline Loquès, dopo un percorso festivaliero che lo ha consacrato come una delle rivelazioni più intense del nuovo cinema europeo. Presentato alla Semaine de la Critique e successivamente al Toronto International Film Festival, il film ha conquistato anche il pubblico italiano con il Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma.
In attesa dell’uscita in sala, Sky TG24 presenta una clip esclusiva che anticipa il tono sospeso e vibrante di un’opera capace di parlare con delicatezza di temi universali.
Una storia intima che si fa universale
Il protagonista, interpretato da Théodore Pellerin, è Nino Clavel, un giovane alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno. La sua vita, fatta di esitazioni e promesse rimandate, viene improvvisamente scossa da una notizia che cambia tutto.
Ha tre giorni. Tre giorni per decidere, per chiudere cerchi rimasti aperti, per affrontare ciò che ha sempre evitato.
Nel frattempo, Parigi si trasforma in uno spazio emotivo più che geografico: un luogo sospeso, quasi irreale, in cui ogni gesto quotidiano — una conversazione con un amico, un confronto con un’ex, un momento con la madre interpretata da Jeanne Balibar — assume un peso nuovo, definitivo.
Parigi come stato d’animo
Lo sguardo di Pauline Loquès è delicato ma incisivo: la città non è solo sfondo, ma riflesso interiore del protagonista. Le strade, gli incontri, le pause diventano frammenti di un percorso più grande, un lento avvicinarsi alla consapevolezza.
Nino è un film che lavora per sottrazione, evitando il melodramma e scegliendo invece una dimensione più silenziosa, quasi pudica. È proprio lì, in quel non detto, che trova la sua forza.
Un debutto premiato e già imprescindibile
Dopo il riconoscimento a Cannes per Pellerin come Miglior Attore Rivelazione e i due Premi César — Miglior Opera Prima e Miglior Attore — il film si impone come una delle opere più sensibili degli ultimi anni.
Distribuito in Italia da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures in collaborazione con Rarovideo Channel, Nino arriva in sala il 30 aprile con un bagaglio di aspettative importante, ma anche con la leggerezza di chi sa toccare corde profonde senza mai alzare la voce.