Kokuho - Il maestro di Kabuki, trama e cast del film che esce oggi

Introduzione

Il film Kokuho – Il Maestro di Kabuki, diretto nel 2025 dal regista giapponese Sang-il Lee, si configura come un’opera cinematografica di straordinario respiro artistico, storico e umano, capace di intrecciare dimensione intima e grande affresco culturale in un racconto di notevole intensità. Con una durata monumentale di 174 minuti, il film si distingue come un dramma epico che attraversa non solo le vicende individuali dei suoi protagonisti, ma anche le profonde trasformazioni del Giappone del dopoguerra, esplorando identità, tradizione, sacrificio e tensione tra patrimonio culturale e modernizzazione.

Distribuito in Italia da Tucker Film, Kokuho – Il Maestro di Kabuki è atteso nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 30 aprile 2026, proponendosi come uno degli eventi cinematografici più rilevanti della stagione per il pubblico interessato al cinema d’autore internazionale. L’ambientazione nel delicato periodo storico successivo alla Seconda guerra mondiale offre al film una cornice di forte complessità sociale e politica, entro cui il teatro kabuki assume un ruolo simbolico centrale, rappresentando la persistenza della tradizione artistica giapponese in un’epoca di radicale ridefinizione nazionale.

La pellicola ha riscosso immediata attenzione sulla scena internazionale grazie alla sua selezione in anteprima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes, contesto che ne ha confermato il prestigio culturale e la rilevanza autoriale. Questo riconoscimento ha contribuito a consolidare la percezione del film come una delle produzioni asiatiche più significative dell’anno, apprezzata per ambizione narrativa, raffinatezza estetica e profondità interpretativa.

A rafforzarne ulteriormente il profilo internazionale è giunta anche la candidatura agli Oscar nella categoria miglior trucco e acconciatura, segnale della straordinaria cura formale e filologica dedicata alla ricostruzione scenica, agli elementi performativi del kabuki e alla rappresentazione visiva dei personaggi. Tale riconoscimento sottolinea come l’opera non sia soltanto un racconto storico, ma anche una celebrazione visiva di una delle più sofisticate tradizioni teatrali del mondo.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer del video posto in alto, in testa a questo articolo.