Yellow Letters, trama e cast del film di İlker Çatak che esce oggi

Co-produzione tra Germania, Francia e Turchia, Yellow Letters è stato realizzato con il sostegno di ARTE, Haut et Court, Liman Film, ZDF e if... Productions. La sceneggiatura è firmata da İlker Çatak insieme ad Ayda Meryem Çatak ed Enis Köstepen, mentre la fotografia è affidata a Judith Kaufmann. Il montaggio porta la firma di Gesa Jäger, con musiche composte da Marvin Miller.

Le riprese si sono svolte tra Amburgo e Berlino, iniziate nell’autunno del 2023 e concluse nel luglio 2024.

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