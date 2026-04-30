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Amici, le anticipazioni della settima puntata del Serale

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Settimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Quattro giudici: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Annunciati i nomi dei primi ospiti: Marco Bocci e Giulia Michelini

Quello che devi sapere

Amici, il Serale

Settima puntata con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si esibiranno al centro dello studio.

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Chi conduce

Maria De Filippi sarà al timone del nuovo atteso appuntamento. Sfide di danza e canto attenderanno i giovani allievi della scuola di Amici.

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Quando va in onda

Il settimo appuntamento della Fase Serale del talent-show andrà in onda sabato 2 maggio 2026.

3/20

Ospite Marco Bocci

Il profilo Instagram del talent-show ha svelato la presenza dell’attore. Marco Bocci è tra i volti più amati e popolari del piccolo e del grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo C'è chi dice no e Scusate se esisto!

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Ospite Giulia Michelini

Annunciata la partecipazione di Giulia Michelini. Tra le sue pellicole citiamo Immaturi, A casa tutti bene, Tutti a bordo e Volare.

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I professori

Sei insegnanti, suddivisi in tre squadre, stanno guidando gli allievi nel corso delle puntate. Insegnanti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Professori di danza: Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

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I giudici

Questa edizione della fase Serale vede presenti quattro giudici, chiamati a votare le esibizioni. Questi i giurati:

  • Elena D’Amario
  • Gigi D’Alessio
  • Amadeus
  • Cristiano Malgioglio

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La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano la squadra più numerosa, ovvero quella formata da ben quattro allievi. Ecco i ragazzi:

  • Elena
  • Emiliano
  • Nicola
  • Riccardo

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La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Dopo l’uscita di Alex nel corso del sesto appuntamento, la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini può contare sulla presenza di due ragazzi:

  • Angie
  • Lorenzo

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La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Due allievi per la squadra capitanata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Ecco i ragazzi:

  • Alessio
  • Gard

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Tutti gli ospiti musicali

Numerosi protagonisti della scena discografica italiana si sono esibiti nel corso dei primi sei appuntamenti: da Annalisa a Ermal Meta passando per Tommaso Paradiso e Nicolò Filippucci. Al momento la pagina Instagram del talent-show non ha svelato il nome dell’ospite della puntata di sabato 2 maggio. Ecco tutti gli artisti esibitisi nel corso della fase Serale:

  • prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
  • seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
  • terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
  • quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
  • quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
  • quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me
  • sesta puntata: Ermal Meta con Stella Stellina, Serena Brancale e Delia con Al mio paese

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Tutti gli ospiti comici

Spazio a momenti di divertimento e leggerezza con l’intervento di alcuni comici. Ecco i nomi degli ospiti dei primi sei appuntamenti:

  • prima puntata: Pio e Amedeo
  • seconda puntata: Francesco Cicchella
  • terza puntata: Enrico Brignano
  • quarta puntata: Vincenzo Comunale
  • quinta puntata: Carlo Amleto
  • sesta puntata: Alessandro Siani

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Chi è il Direttore Artistico

Stéphane Jarny firma la direzione artistica della venticinquesima edizione della fase Serale del programma televisivo.

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Il gioco delle password con Alessandro Cattelan

In ogni puntata Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password: una sfida tra due squadre.

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Sesta puntata, chi è uscito

Eliminato il ballerino Alex. Al ballottaggio finale anche Lorenzo ed Elena.

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Quinta puntata, chi è uscito

Kiara, ballerina seguita da Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare il talent-show al termine del quinto appuntamento.

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Quarta puntata, chi è uscito

Caterina, al ballottaggio finale con Alex e Alessio, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria nella quarta puntata.

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Terza puntata, chi è uscito

Due allievi eliminati nel corso della terza puntata di Amici, ovvero Valentina e Plasma.

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Seconda puntata, chi è uscito

Simone ha lasciato la scuola di Amici nella seconda puntata, andata in onda sabato 28 marzo 2026.

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Prima puntata, chi è uscito

Opi, Michele e Antonio sono i tre ragazzi eliminati nel corso del primo appuntamento condotto da Maria De Filippi.

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