Amici, le anticipazioni della settima puntata del Serale

Introduzione
Settimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Quattro giudici: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Annunciati i nomi dei primi ospiti: Marco Bocci e Giulia Michelini
Quello che devi sapere
Amici, il Serale
Settima puntata con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si esibiranno al centro dello studio.
Chi conduce
Maria De Filippi sarà al timone del nuovo atteso appuntamento. Sfide di danza e canto attenderanno i giovani allievi della scuola di Amici.
Quando va in onda
Il settimo appuntamento della Fase Serale del talent-show andrà in onda sabato 2 maggio 2026.
Ospite Marco Bocci
Il profilo Instagram del talent-show ha svelato la presenza dell’attore. Marco Bocci è tra i volti più amati e popolari del piccolo e del grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo C'è chi dice no e Scusate se esisto!
Ospite Giulia Michelini
Annunciata la partecipazione di Giulia Michelini. Tra le sue pellicole citiamo Immaturi, A casa tutti bene, Tutti a bordo e Volare.
I professori
Sei insegnanti, suddivisi in tre squadre, stanno guidando gli allievi nel corso delle puntate. Insegnanti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Professori di danza: Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.
I giudici
Questa edizione della fase Serale vede presenti quattro giudici, chiamati a votare le esibizioni. Questi i giurati:
- Elena D’Amario
- Gigi D’Alessio
- Amadeus
- Cristiano Malgioglio
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano la squadra più numerosa, ovvero quella formata da ben quattro allievi. Ecco i ragazzi:
- Elena
- Emiliano
- Nicola
- Riccardo
La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
Dopo l’uscita di Alex nel corso del sesto appuntamento, la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini può contare sulla presenza di due ragazzi:
- Angie
- Lorenzo
La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli
Due allievi per la squadra capitanata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Ecco i ragazzi:
- Alessio
- Gard
Tutti gli ospiti musicali
Numerosi protagonisti della scena discografica italiana si sono esibiti nel corso dei primi sei appuntamenti: da Annalisa a Ermal Meta passando per Tommaso Paradiso e Nicolò Filippucci. Al momento la pagina Instagram del talent-show non ha svelato il nome dell’ospite della puntata di sabato 2 maggio. Ecco tutti gli artisti esibitisi nel corso della fase Serale:
- prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
- seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
- terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
- quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
- quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
- quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me
- sesta puntata: Ermal Meta con Stella Stellina, Serena Brancale e Delia con Al mio paese
Tutti gli ospiti comici
Spazio a momenti di divertimento e leggerezza con l’intervento di alcuni comici. Ecco i nomi degli ospiti dei primi sei appuntamenti:
- prima puntata: Pio e Amedeo
- seconda puntata: Francesco Cicchella
- terza puntata: Enrico Brignano
- quarta puntata: Vincenzo Comunale
- quinta puntata: Carlo Amleto
- sesta puntata: Alessandro Siani
Chi è il Direttore Artistico
Stéphane Jarny firma la direzione artistica della venticinquesima edizione della fase Serale del programma televisivo.
Il gioco delle password con Alessandro Cattelan
In ogni puntata Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password: una sfida tra due squadre.
Sesta puntata, chi è uscito
Eliminato il ballerino Alex. Al ballottaggio finale anche Lorenzo ed Elena.
Quinta puntata, chi è uscito
Kiara, ballerina seguita da Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare il talent-show al termine del quinto appuntamento.
Quarta puntata, chi è uscito
Caterina, al ballottaggio finale con Alex e Alessio, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria nella quarta puntata.
Terza puntata, chi è uscito
Due allievi eliminati nel corso della terza puntata di Amici, ovvero Valentina e Plasma.
Seconda puntata, chi è uscito
Simone ha lasciato la scuola di Amici nella seconda puntata, andata in onda sabato 28 marzo 2026.
Prima puntata, chi è uscito
Opi, Michele e Antonio sono i tre ragazzi eliminati nel corso del primo appuntamento condotto da Maria De Filippi.