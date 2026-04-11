Amici, la quarta puntata del Serale: eliminata Caterina

Maria De Filippi ha condotto la quarta puntata della fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Gli allievi si sono esibiti al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Orietta Berti, Pierpaolo Spollon, Vincenzo Comunale e J-Ax
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Nuovo appuntamento con la fase Serale di Amici, alla conduzione Maria De Filippi. Eliminata Caterina. Professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Orietta Berti, Pierpaolo Spollon, Vincenzo Comunale e J-Ax.
Ospite J-Ax
J-Ax canta il brano Italia Starter Pack presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione del rapper, Maria De Filippi chiude la puntata salutando i professori, i giudici, il Direttore Artistico Stéphane Jarny e il pubblico.
Eliminata Caterina
Dopo aver parlato con i tre ragazzi al ballottaggio, Maria De Filippi annuncia l’eliminazione di Caterina. La cantante saluta gli allievi del talent-show: “Mi mancherete”.
Ballottaggio finale tra Alessio, Caterina e Alex
Alessio apre la sfida esibendosi sulle note di 90min di Salmo, Caterina propone Lover di Taylor Swift, Alex chiude con una coreografia sul brano di Arrogante di Irama. I giudici votano per l'eliminazione.
Ospite Vincenzo Comunale
In attesa dell'inizio del ballottaggio finale per l'eliminazione, Maria De Filippi presenta Vincenzo Comunale. Il comico regala un momento di spensieratezza e divertimento al pubblico.
Al ballottaggio Lorenzo e Alex
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mandano al ballottaggio Alex e Lorenzo. Il cantante propone Tu vuò fà l’americano, il ballerino si esibisce sulle note della canzone Love Me Again di John Newman. I giudici mandano Alex al ballottaggio finale.
Terza manche, terza sfida: Alex contro Elena
Elena apre la sfida proponendo Mariposa di Fiorella Mannoia, Alex segue con una coreografia sulle note del brano Mambo No. 5 (A Little Bit of...) di Lou Bega. Cristiano Malgioglio sceglie Elena: “Mi piaci molto”. Amadeus preferisce la cantante. Elena D’Amario assegna la vittoria alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.
Terza manche, seconda sfida: Angie contro Nicola
Angie propone Take My Breath Away dei Berlin, Nicola si risponde con una coreografia. Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario preferiscono il ballerino. Primo punto per la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Terza manche, guanto di sfida: Alex contro Emiliano
Veronica Peparini e Lorella Cuccarini decidono di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due ballerini si esibiscono sulle note del brano No lo trates di Daddy Yankee con Natti Natasha e Pitbull. Elena D’Amario e Amadeus preferiscono Alex.
Alessandro Cattelan conduce il gioco delle password. Ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon
Maria De Filippi invita Alessandro Cattelan, conduttore del gioco delle password. Sfida tra due squadre: Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon contro Amadeus e Orietta Berti.
Al ballottaggio Caterina, Elena ed Emiliano
Elena apre la sfida con il suo singolo A parte me in uscita prossimamente. Emiliano si esibisce con una coreografia sulle note del brano Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte di Gianni Morandi e Sangiovanni. Caterina chiude con Noche Paraìso. I giudici mandando Caterina al ballottaggio finale.
Seconda manche, quarta sfida: Emiliano contro Angie
Emiliano si esibisce con una coreografia sulle note di Friend Like Me di Will Smith, Angie risponde con Don’t Rain on My Parade di Barbra Streisand. Cristiano Malgiolgio sceglie la cantante: “Mi hai sconvolto”. Amadeus indica la cantante: “Il punto da standing ovation va a te”. Elena D’Amario sceglie il ballerino. Gigi D’Alessio assegna la vittoria alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Seconda manche, terza sfida: Riccardo contro Alex
Alex apre con una coreografia sulla canzone Don't Let Me Be Misunderstoo , Riccardo propone il brano Uomo che cade di Tredici Pietro. Cristiano Malgioglio preferisce la prima esibizione, Amadeus vota Riccardo. Gigi D'Alessio assegna il punto a Riccardo, Elena D'Amario sceglie Alex. Sfida annullata.
Seconda manche, seconda sfida: Elena contro Angie
Angie apre con Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, Elena risponde con Per Elisa di Alice. Amadeus sceglie Angie, Elena D’Amario preferisce Elena. Dopo aver fatto i complimenti a entrambe le cantanti, Gigi D'Alessio assegna la vittoria a Elena.
Seconda manche, prima sfida: Nicola contro Lorenzo
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Lorenzo canta il suo nuovo inedito Dimmelo tu, Nicola si esibisce con una pizzica. Gigi D’Alessio preferisce il cantante, mentre Elena D'Amario assegna il punto al ballerino. Amadeus assegna la vittoria alla squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.
Al ballottaggio Alessio e Gard
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mandano al ballottaggio Gard e Alessio. Il cantante si esibisce con La donna cannone di Francesco De Gregori. Il ballerino propone una coreografia sulle note del brano I Love It del duo svedese Icona Pop. I giudici decidono di salvare Gard.
Prima manche, terza sfida: Emiliano contro Kiara
Emiliano si esibisce sulle note del brano Way Down We Go del gruppo islandese Kaleo, Kiara risponde con una coreografia su Bambola di Betta Lemme. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario scelgono Emiliano. Vittoria per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Prima manche, seconda sfida: Caterina contro Gard
Caterina apre la sfida esibendosi con la hit Whenever, Wherever dell'artista colombiana Shakira, Gard risponde proponendo il suo inedito Dimmi che mi vuoi. Gigi D’Alessio preferisce la seconda esibizione: “Mi hai sorpreso tanto”. Amadeus assegna il punto alla squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli.
Prima manche: guanto di sfida sulla versatilità
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi decidono di sfidare Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Al centro dello studio Alessio e Nicola. Elena D'Amario ed Emanuel Lo preferisce la seconda esibizione. Primo punto per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.
Maria De Filippi apre la quarta puntata del Serale
La conduttrice fa il suo ingresso in studio dando ufficialmente il via al quarto appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Maria De Filippi presenta la giuria: Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.
Amici, le anticipazioni della quarta puntata del Serale
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