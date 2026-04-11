Amici, la quarta puntata del Serale: eliminata Caterina

Maria De Filippi ha condotto la quarta puntata della fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Gli allievi si sono esibiti al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Orietta Berti, Pierpaolo Spollon, Vincenzo Comunale e J-Ax