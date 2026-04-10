Amici, le anticipazioni della quarta puntata del Serale

Introduzione
Sabato 11 aprile Maria De Filippi condurrà il quarto appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Al centro gli allievi, suddivisi nelle tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Annunciati come ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon
Quello che devi sapere
Amici, il Serale
È in corso la fase Serale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent-show vede protagonisti giovani cantanti e ballerini.
Quando va in onda
Il quarto appuntamento con il talent-show andrà in onda per sabato 11 aprile. Alla conduzione Maria De Filippi.
Ospite Orietta Berti
L’iconica artista sarà tra gli ospiti del quarto appuntamento. Nel corso degli anni Orietta Berti si è affermata come una delle voci più celebri della musica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Tipitipitì, Io ti darò di più, Io, tu e le rose, Fin che la barca va, Mille con Achille Lauro e Fedez, La discoteca italiana con Rovazzi.
Ospite Pierpaolo Spollon
Come annunciato dal profilo Instagram del talent-show, il quarto appuntamento della fase Serale potrà contare anche sulla presenza di Pierpaolo Spollon, candidato nella categoria Migliore attore non protagonista alla quinta edizione dei Nastri d'argento - Grandi Serie.
I giudici
Quattro giudici saranno chiamati a votare le esibizioni degli allievi della scuola: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.
Gli eliminati dell’ultima puntata
Valentina e Plasma hanno dovuto lasciare il talent-show nel corso dell’ultimo appuntamento. La cantante ha avuto la peggio nello spareggio contro Caterina, mentre il cantante ha lasciato nella sfida finale.
I professori
Sei insegnati, suddivisi in tre squadre, avranno il compito di guidare gli allievi nel corso della puntata. Queste le coppie:
- Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
- Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
- Emanuel Lo e Anna Pettinelli
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
Attualmente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono alla guida della squadra più numerosa, ovvero quella composta da cinque ragazzi. Questi tutti gli allievi:
- Caterina
- Elena
- Emiliano
- Nicola
- Riccardo
La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
Proprio come la squadra capitana da Emanuel Lo e Anna Pettinelli, il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è formato tre ragazzi:
- Alex
- Angie
- Lorenzo
La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli
Anna Pettinelli ed Emanuel Lo hanno dovuto salutare Valentina nella puntata di sabato 4 aprile. La squadra è ora formata da tre ragazzi:
- Alessio
- Gard
- Kiara
Il gioco delle password con Alessandro Cattelan
Nelle prime tre puntate Alessandro Cattelan ha avuto il compito di regalare un momento di leggerezza e spensieratezza con il gioco delle password. Tra i concorrenti anche Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas.
Tutti gli eliminati
Sei allievi hanno già abbandonato la scuola di Amici di Maria De Filippi. Questi tutti i ragazzi eliminati:
- prima puntata: Opi, Michele e Antonio
- seconda puntata: Simone
- terza puntata: Valentina e Plasma
Gli ospiti musicali
Tre diversi ospiti musicali hanno chiuso i primi appuntamenti di questa fase Serale del programma:
- Annalisa ha cantato la sua nuova hit Canzone estiva
- i The Kolors hanno fatto ballare il pubblico sulle note del brano Rolling Stones
- Tommaso Paradiso ha proposto il brano I romantici, contenuto nella speciale riedizione del suo ultimo album Casa Paradiso
Al momento massimo riserbo sul nome dell’ospite della quarta puntata.