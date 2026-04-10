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Amici, le anticipazioni della quarta puntata del Serale

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Sabato 11 aprile Maria De Filippi condurrà il quarto appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Al centro gli allievi, suddivisi nelle tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Annunciati come ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon

Quello che devi sapere

Amici, il Serale

È in corso la fase Serale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent-show vede protagonisti giovani cantanti e ballerini.

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Quando va in onda

Il quarto appuntamento con il talent-show andrà in onda per sabato 11 aprile. Alla conduzione Maria De Filippi.

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Ospite Orietta Berti

L’iconica artista sarà tra gli ospiti del quarto appuntamento. Nel corso degli anni Orietta Berti si è affermata come una delle voci più celebri della musica italiana, tra i suoi successi ricordiamo Tipitipitì, Io ti darò di più, Io, tu e le rose, Fin che la barca va, Mille con Achille Lauro e Fedez, La discoteca italiana con Rovazzi.

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Ospite Pierpaolo Spollon

Come annunciato dal profilo Instagram del talent-show, il quarto appuntamento della fase Serale potrà contare anche sulla presenza di Pierpaolo Spollon, candidato nella categoria Migliore attore non protagonista alla quinta edizione dei Nastri d'argento - Grandi Serie.

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I giudici

Quattro giudici saranno chiamati a votare le esibizioni degli allievi della scuola: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

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Gli eliminati dell’ultima puntata

Valentina e Plasma hanno dovuto lasciare il talent-show nel corso dell’ultimo appuntamento. La cantante ha avuto la peggio nello spareggio contro Caterina, mentre il cantante ha lasciato nella sfida finale.

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I professori

Sei insegnati, suddivisi in tre squadre, avranno il compito di guidare gli allievi nel corso della puntata. Queste le coppie:

  • Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
  • Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
  • Emanuel Lo e Anna Pettinelli

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La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Attualmente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono alla guida della squadra più numerosa, ovvero quella composta da cinque ragazzi. Questi tutti gli allievi:

  • Caterina
  • Elena
  • Emiliano
  • Nicola
  • Riccardo

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La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Proprio come la squadra capitana da Emanuel Lo e Anna Pettinelli, il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è formato tre ragazzi:

  • Alex
  • Angie
  • Lorenzo

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La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ed Emanuel Lo hanno dovuto salutare Valentina nella puntata di sabato 4 aprile. La squadra è ora formata da tre ragazzi:

  • Alessio
  • Gard
  • Kiara

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Il gioco delle password con Alessandro Cattelan

Nelle prime tre puntate Alessandro Cattelan ha avuto il compito di regalare un momento di leggerezza e spensieratezza con il gioco delle password. Tra i concorrenti anche Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas.

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Tutti gli eliminati

Sei allievi hanno già abbandonato la scuola di Amici di Maria De Filippi. Questi tutti i ragazzi eliminati:

  • prima puntata: Opi, Michele e Antonio
  • seconda puntata: Simone
  • terza puntata: Valentina e Plasma

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Gli ospiti musicali

Tre diversi ospiti musicali hanno chiuso i primi appuntamenti di questa fase Serale del programma:

  • Annalisa ha cantato la sua nuova hit Canzone estiva
  • i The Kolors hanno fatto ballare il pubblico sulle note del brano Rolling Stones
  • Tommaso Paradiso ha proposto il brano I romantici, contenuto nella speciale riedizione del suo ultimo album Casa Paradiso

Al momento massimo riserbo sul nome dell’ospite della quarta puntata.

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