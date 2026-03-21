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Amici, la prima puntata del Serale: eliminato Opi. DIRETTA

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Matteo Rossini

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Maria De Filippi alla conduzione della prima puntata della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Al centro dello studio gli allievi. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli guideranno le tre squadre. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. In studio Alessandro Cattelan. Ospiti Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo

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Maria De Filippi alla guida della prima puntata della fase Serale di Amici. Quattro giurati: Gigi D’Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Presente anche Alessandro Cattelan. Ospiti Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo. Eliminato Opi

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Seconda manche, prima sfida: Simone contro Riccardo

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sfidano la squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Simone si esibisce sulle della canzone Gli spari sopra di Vasco Rossi, Cristiano Malgioglio: "Ha un'energia incredibile". Riccardo canta Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso. Amadeus e Gigi D'Alessio preferiscono Riccardo. Primo punto per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Eiliminato Opi

Valentina apre la sfida per l'eliminazione proponendo Girl on Fire e No One di Alicia Keys. Opi propone Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. I giudici di eliminare il cantante. Il ragazzo: “Mi dispiace di essere stato eliminato così presto”.

Al ballottaggio Valentina, Opi e Gard

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini manda in sfida Valentina, Opi e Gard. Anna Pettinelli sui suoi tre allievi: "Mi dispiace moltissimo". Valentina propone il brano Why di Annie Lennox, Opi prosegue con Supereroi di Mr. Rain, Gard chiude con Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. I giudici salvano Gard. Il ragazzo vincitore commenta: "Mi serviva, mi ha fatto sentire vivo".

Prima manche, seconda sfida: Lorenzo al centro dello studio

Lorenzo, affiancato da Michele, apre la seconda sfida della prima manche. Alessio balla sulle note del brano Gangnam Style dell'artista sudcoreano Psy. Gigi D'Alessio sceglie Lorenzo: "Sembravano due grandissimi professionisti". Amadeus assegna la vittoria alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Prima manche, prima sfida: Alex contro Opi

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini decidono di sfidare la squadra guidata da Anna Pettinelli ed Emanuel LoAlex si esibisce sulle note di Footloose, Opi canta Senza una donna di Zucchero. Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario preferiscono Alex. Primo punto per la squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio

Accolta da un grande applauso, la conduttrice apre la prima puntata della fase Serale di questa edizione del talent-show. Maria De Filippi presenta la giuria di questa edizione: Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Il Direttore Artistico Stéphane Jarny presenta il suo corpo di ballo.

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