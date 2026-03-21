Amici, la prima puntata del Serale: eliminato Opi. DIRETTA

Maria De Filippi alla conduzione della prima puntata della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Al centro dello studio gli allievi. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli guideranno le tre squadre. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. In studio Alessandro Cattelan. Ospiti Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo