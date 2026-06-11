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Angelina Mango e Marco Mengoni, esce il nuovo singolo "Canto d'Amore"

Musica
Foto di A. Bianchera

Il brano, disponibile da venerdì 12 giugno, unisce sonorità contemporanee e richiami ai canti popolari e racconta il tema dell’autenticità e dei contrasti umani. La collaborazione arriva a due anni da “Uguale a me” e anticipa il tour estivo di Angelina Mango nei teatri italiani

Angelina Mango torna a collaborare con Marco Mengoni in “Canto d’amore”, il nuovo singolo in uscita il 12 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna un nuovo capitolo del percorso condiviso tra i due artisti, a distanza di due anni dalla precedente collaborazione, e apre una nuova fase per la cantautrice in vista dell’estate. La canzone nasce dalla scrittura condivisa di Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, mentre la composizione è firmata da Ettorre e Nicola Lazzarin. La produzione è affidata a Cripo e Giovanni Pallotti, in un lavoro che unisce diverse sensibilità musicali.

Il significato tra autenticità e contrasti

Al centro di “Canto d’amore” ci sono i contrasti della natura umana: la capacità di essere allo stesso tempo perfetti e imperfetti, sicuri e fragili. Il brano racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all’errore e superando la ricerca costante della perfezione.

Dal punto di vista sonoro, la canzone unisce una produzione contemporanea a richiami alle radici mediterranee dei canti popolari, costruendo un equilibrio tra tradizione e modernità. Uno degli elementi distintivi del brano è la coralità. I cori accompagnano il pezzo e diventano parte integrante dei ritornelli, mentre le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni si fondono con le altre, creando un effetto di condivisione e partecipazione.

Una scelta che richiama una dimensione collettiva, in cui la musica diventa spazio di incontro e non solo espressione individuale, rafforzando il legame con chi ascolta.

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Il tour estivo nei teatri

Il singolo anticipa anche il ritorno dal vivo: dal 17 luglio Angelina Mango sarà in tour con “Nina canta nei teatri d’estate”, una serie di concerti in tutta Italia. Il progetto prosegue il percorso già avviato nei teatri, con l’obiettivo di riportare i brani in una dimensione più intima, in luoghi in cui musica, arte e paesaggio si incontrano.

Dopo il precedente tour teatrale, l’artista ha pubblicato anche alcune versioni live riarrangiate dei suoi brani, pensate proprio per restituire l’atmosfera dei concerti e il rapporto diretto con il pubblico. Un percorso che si inserisce nel lavoro iniziato con l’album “caramé”, pubblicato lo scorso ottobre, progetto personale scritto e prodotto dalla stessa Angelina Mango.
 

Le date del tour, tutte in location all’aperto tra anfiteatri e spazi storici, sono:

  • 17 luglio 2026 – Verona, Teatro Romano
  • 20 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
  • 22 luglio 2026 – Palermo, Teatro di Verdura
  • 24 luglio 2026 – Taormina, Teatro Antico
  • 28 luglio 2026 – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli
  • 30 luglio 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)
  • 2 agosto 2026 – Castiglioncello, Castello Pasquini
  • 5 agosto 2026 – Assisi, La Rocca
  • 8 agosto 2026 – Matera, Cava del Sole

Approfondimento

Angelina Mango annuncia il tour estivo: tutte le date dei concerti
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©Getty

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