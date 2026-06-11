Angelina Mango e Marco Mengoni, esce il nuovo singolo "Canto d'Amore"

Il brano, disponibile da venerdì 12 giugno, unisce sonorità contemporanee e richiami ai canti popolari e racconta il tema dell’autenticità e dei contrasti umani. La collaborazione arriva a due anni da “Uguale a me” e anticipa il tour estivo di Angelina Mango nei teatri italiani

Angelina Mango torna a collaborare con Marco Mengoni in “Canto d’amore”, il nuovo singolo in uscita il 12 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna un nuovo capitolo del percorso condiviso tra i due artisti, a distanza di due anni dalla precedente collaborazione, e apre una nuova fase per la cantautrice in vista dell’estate. La canzone nasce dalla scrittura condivisa di Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, mentre la composizione è firmata da Ettorre e Nicola Lazzarin. La produzione è affidata a Cripo e Giovanni Pallotti, in un lavoro che unisce diverse sensibilità musicali.

Il significato tra autenticità e contrasti Al centro di “Canto d’amore” ci sono i contrasti della natura umana: la capacità di essere allo stesso tempo perfetti e imperfetti, sicuri e fragili. Il brano racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all’errore e superando la ricerca costante della perfezione. Dal punto di vista sonoro, la canzone unisce una produzione contemporanea a richiami alle radici mediterranee dei canti popolari, costruendo un equilibrio tra tradizione e modernità. Uno degli elementi distintivi del brano è la coralità. I cori accompagnano il pezzo e diventano parte integrante dei ritornelli, mentre le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni si fondono con le altre, creando un effetto di condivisione e partecipazione. Una scelta che richiama una dimensione collettiva, in cui la musica diventa spazio di incontro e non solo espressione individuale, rafforzando il legame con chi ascolta. Approfondimento Angelina Mango, il video con il nuovo taglio di capelli diventa virale