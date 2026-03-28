Amici, la seconda puntata del Serale: eliminato Simone

Maria De Filippi ha condotto il secondo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si sono sfidati al centro dello studio. Professori Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Giudici Elena D’Amario, Gigi d’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti i The Kolors, Alessandro Cattelan, Francesco Cicchella, Belén Rodriguez, Luca Argentero, Zendaya e Robert Pattinson