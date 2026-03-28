Amici, la seconda puntata del Serale: eliminato Simone

Maria De Filippi ha condotto il secondo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si sono sfidati al centro dello studio. Professori Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Giudici Elena D’Amario, Gigi d’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti i The Kolors, Alessandro Cattelan, Francesco Cicchella, Belén Rodriguez, Luca Argentero, Zendaya e Robert Pattinson
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Eliminato Simone. Secondo appuntamento della fase Serale del talent-show, alla guida Maria De Filippi. Protagonisti gli allievi. Tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Giudici Elena D’Amario, Gigi d’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti i The Kolors, Francesco Cicchella, Belén Rodriguez, Luca Argentero, Alessandro Cattelan, Zendaya e Robert Pattinson. Omaggio a Gino Paoli.
Ospiti i The Kolors
I The Kolors si esibiscono con Rolling Stones, il nuovo singolo uscito venerdì 27 marzo. Dopo l’esibizione del trio, Maria De Filippi chiude questo secondo appuntamento ringraziando il Direttore Artistico Stéphane Jarny, i giudici, i professori e il pubblico.
Valentina contro Caterina: pareggio
Maria De Filippi annuncia un pareggio. Entrambi le cantanti hanno ottenuto due voti dai giurati. L’eliminazione è rimandata all’inizio del terzo appuntamento della fase Serale della ventiquattresima edizione del talent-show.
Sfida finale per l'eliminazione: Valentina contro Caterina
Valentina, seguita da Anna Pettinelli, si esibisce con il brano It’s Oh So Quiet dell'artista islandese Björk. Caterina, allieva di Rudy Zerbi, propone la canzone Writing's on the Wall di Sam Smith. I giudici votano segretamente. Maria De Filippi congeda gli allievi.
Ospite Francesco Cicchella
Francesco Cicchella, nei panni di Sal Da vinci, fa il suo ingresso in studio sulle note del brano Per sempre sì. Il comico scherza sulla vittoria dell’artista alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Al ballottaggio Caterina, Riccardo e Nicola
Veronica Peparini e Lorella Cuccarini mandano al ballottaggio Caterina, Riccardo e Nicola. Il cantante apre con A parte te di Ermal Meta, il ballerino esegua la sua coreografia al centro dello studio. La cantante chiude con No Roots di Alice Merton. I giudici mandano Caterina alla sfida per l'eliminazione finale.
Terza manche, terza sfida: Plasma contro Angie
Plasma apre la sfida cantando Another Brick in the Wall. Angie propone MacArthur Park di Donna Summer. Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio e Amadeus premiano la cantante. Lorella Cuccarini e Veronica Peparini vicono la terza manche di questa seconda serata del Serale del talent-show.
Terza manche, seconda sfida: Elena contro Alex
Il ballerino Alex apre la sfida sulle note della canzone Ossessione di Samurai Jay, Elena canta Lost on You di LP. Gigi D’Alessio e Amadeus preferisce la seconda performance. Punto per la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Terza manche, prima sfida: Caterina contro Lorenzo
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi decidono di sfidare Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Lorenzo si esibsice con Someone You Loved dell'artista britannico Lewis Capaldi, Caterina propone Malo di Bebe. Elena D’Amario preferisce la prima esibizione: “Non eccedi mai e sei sempre molto credibile”. Amadeus assegna il punto alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Alessandro Cattelan conduce il gioco delle password
Alessandro Cattelan torna a condurre il gioco delle password. Al centro dello studio Cristiano Malgioglio e Belén Rodriguez contro Amadeus e Luca Argentero. Vittoria per la prima coppia.
Al ballottaggio Valentina, Chiara e Alessio
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nominano Valentina, Chiara e Alessio. Il ballerino si esibisce sulle note del brano Traning Season di Dua Lipa, Valentina prosegue cantando Perfect Illusion di Lady Gaga. Chiara balla su Hush Hush delle Pussycat Dolls. La giuria manda Valentina all'eliminazione finale.
Seconda manche, quarta sfida: Riccardo contro Gard
Riccardo apre la prova esibendosi sulle note della canzone E penso a te. Gard prosegue con Cenere di Lazza. Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D'Alessio scelgono Riccardo. Vittoria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.
Seconda manche, terza prova: guanto di sfida
Riccardo e Gard si misurano con il guanto di sfida sull'intrpretazione. I cantanti si esibiscono con La costruzione di un amore di Ivano Fossati. Gigi D'Alessio e Amadeus preferiscono la prima performance, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario scelgono Gard. Annullato il guanto di sfida.
Seconda manche, seconda prova: Caterina contro Alessio
Caterina apre questa seconda prova esibendosi sulle note del brano Marea di Madame. Alessio danza sui brani They Don't Care About Us e Scream di Michael Jackson. Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario scelgono il ballerino.
Seconda manche, prima prova: guanto di sfida
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Al centro dello studio Nicola e Alessio. Elena D’Amario e Amadeus preferiscono Nicola.
Ospiti Zendaya e Robert Pattinson
Maria De Filippi accoglie i due volti di Hollywood. L’attrice ai ragazzi: “Ognuno è unico e il vostro viaggio è solo vostro”. In seguito, la conduttrice mostra alcune immagini della pellicola The Drama.
Simone è il primo eliminato della serata
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mandano al ballottaggio Simone, Alex e Lorenzo. Simone apre la sfida ballando sulle note del brano Morirò da re dei Måneskin, Lorenzo prosegue con Amore amaro di Gigi Finizio. Alex danza su The Boy Does Nothing di Alesha Dixon. I giudici decidono di eliminare Simone.
Prima manche, seconda prova: Elena contro Simone
Elena apre la seconda prova con Because the Night di Patti Smith. Dopo l'esibizione, la cantante commenta: "Mi piace mettermi in discussione". Simone danza sulle note di Popolare di Michele Bravi e Mida. Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario votano Elena. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vincono la prima manche.
Prima manche, prima prova: guanto di sfida
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi decidono di sfidare la squadra capitanata da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Al centro dello studio Alex ed Emiliano. Elena D’Amario e Amadeus preferiscono Emiliano.
Omaggio a Gino Paoli
Prima dell'inizio della competizione, Maria De Filippi ricorda Gino Paoli, scomparso martedì 24 marzo. Il corpo di ballo si esibisce sulle note del brano Il cielo in una stanza.
Maria De Filippi apre la seconda puntata del Serale
Accolta da un grande boato del pubblico, Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio dando ufficialmente il via al secondo appuntamento della fase Serale di questa edizione del talent-show. La conduttrice introduce la giuria formata da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio.
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Opi, Michele e Antonio sono stati i tre allievi eliminati nel corso del primo appuntamento, andato in onda sabato 21 marzo. Ospiti Annalisa e il duo comico Pio e Amedeo. IL RACCONTO DEL PRIMO SERALE
Giulia Stabile, da Amici ai BRIT Awards con Rosalia: chi è la ballerina
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Amici, Daniele è il vincitore della scorsa edizione
Daniele, seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, ha vinto la ventiquattresima edizione del talent-show condotto da Maria De Filippi. Medaglia d'argento per Trigno. IL RACCONTO DELLA FINALE
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Romana classe 2002, Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi lavora come ballerina professionista e come presentatrice tv