Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG, i due nuovi modelli di sneaker rosa usciti oggiSpettacolo
Dopo anni di rumor, cancellazioni e avvistamenti, il Pink Pack della collaborazione tra La Flame e Jordan Brand è finalmente realtà. Due colorway pastello per una delle release sneaker più attese del 2026
La storia delle Air Jordan disegnate da Travis Scott è tutt'altro che lineare: originariamente previste per il 2024, le due versioni erano state date per cancellate a causa di presunte tensioni creative tra l'artista e Jordan Brand. Eppure il progetto non è mai davvero sparito dai radar.
Una lunga attesa tra cancellazioni e avvistamenti
Travis Scott è stato fotografato con entrambi i modelli ai piedi durante un soggiorno all'estero, alimentando le speculazioni su un possibile rilancio. Quelle immagini si sono rivelate decisive: i due modelli sono rimasti nell'immaginario collettivo degli sneakerhead anche grazie ad apparizioni sui social di personalità come Michael Rubin, che ne hanno mantenuto vivo l'hype.
Venerdì 29 maggio, entrambi i modelli sono approdati sul sito di Nike e di rivenditori selezionati, al prezzo di 159,99 euro.
"Ancora una volta, Travis Scott cambia le carte in tavola con una nuova versione di AJ1 Low destinata a lasciare il segno. Questa edizione unisce la tomaia in pelle pregiata nella tonalità Ivory con elementi Soft Pink per un effetto vintage rivisitato. I dettagli dei due brand e lo Swoosh invertito completano il look", si legge alla pagina della versione Muslin and Shy Pink. Mentre la versione Shy Pink e Tropical Pink è così descritta: "Travis Scott esce di nuovo dagli schemi e lascia un altro segno indelebile sul modello AJ1 Low. La nuova versione è caratterizzata da una tomaia in pelle bianco avorio con la parte dell'avampiede in nabuk e gli strati inferiori del quadrilatero ricoperti in un mix di rosa tenui e audaci. I dettagli in co-branding e lo Swoosh invertito completano il look esclusivo".
Due colorway, un'estetica nuova per Travis Scott
Il Pink Pack segna una svolta cromatica netta rispetto alla tradizione di Travis Scott, da sempre legato a palette dominate da toni scuri, militari e terrosi.
Il modello "Sail/Tropical Pink" punta tutto sul rosa: pannelli color rosa pallido ricoprono punta, colletto e fianchi della scarpa, mentre overlay in Sail leather mantengono il design pulito. Il Reverse Swoosh rosso brillante introduce la firma inconfondibile della collaborazione, mentre il branding Cactus Jack compare sul lato mediale, sulla linguetta, sulle solette e sui pull tab del tallone. Le suole invecchiate e l'outsole in gomma rosa completano l'estetica vintage.
La versione "Muslin/Shy Pink" adotta invece un approccio più sobrio: overlay color crema chiaro su una base in pelle bianca, con tocchi di rosa sul Reverse Swoosh, sulla suola, sul branding della linguetta e sul logo al tallone. Il risultato è più neutro, più vicino alle radici stilistiche del rapper, ma con una nota stagionale inedita. Su questo modello compare anche una piccola cucitura a forma di cuore sul tag Nike della scarpa sinistra, un dettaglio che ha incuriosito i fan fin dalle prime immagini ufficiali.
Entrambi i modelli condividono la confezione: una scatola Nike speciale in rosa, pensata per legare visivamente le due uscite e trasformare il pack in un oggetto da collezione completo già dalla prima apertura.