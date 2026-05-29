Dopo anni di rumor, cancellazioni e avvistamenti, il Pink Pack della collaborazione tra La Flame e Jordan Brand è finalmente realtà. Due colorway pastello per una delle release sneaker più attese del 2026

La storia delle Air Jordan disegnate da Travis Scott è tutt'altro che lineare: originariamente previste per il 2024, le due versioni erano state date per cancellate a causa di presunte tensioni creative tra l'artista e Jordan Brand. Eppure il progetto non è mai davvero sparito dai radar.

Una lunga attesa tra cancellazioni e avvistamenti

Travis Scott è stato fotografato con entrambi i modelli ai piedi durante un soggiorno all'estero, alimentando le speculazioni su un possibile rilancio. Quelle immagini si sono rivelate decisive: i due modelli sono rimasti nell'immaginario collettivo degli sneakerhead anche grazie ad apparizioni sui social di personalità come Michael Rubin, che ne hanno mantenuto vivo l'hype.

Venerdì 29 maggio, entrambi i modelli sono approdati sul sito di Nike e di rivenditori selezionati, al prezzo di 159,99 euro.

"Ancora una volta, Travis Scott cambia le carte in tavola con una nuova versione di AJ1 Low destinata a lasciare il segno. Questa edizione unisce la tomaia in pelle pregiata nella tonalità Ivory con elementi Soft Pink per un effetto vintage rivisitato. I dettagli dei due brand e lo Swoosh invertito completano il look", si legge alla pagina della versione Muslin and Shy Pink. Mentre la versione Shy Pink e Tropical Pink è così descritta: "Travis Scott esce di nuovo dagli schemi e lascia un altro segno indelebile sul modello AJ1 Low. La nuova versione è caratterizzata da una tomaia in pelle bianco avorio con la parte dell'avampiede in nabuk e gli strati inferiori del quadrilatero ricoperti in un mix di rosa tenui e audaci. I dettagli in co-branding e lo Swoosh invertito completano il look esclusivo".