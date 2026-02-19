Travis Scott ha annunciato un concerto a Reggio Emilia

Il rapper statunitense Travis Scott sarà in concerto all’Rcf Arena di Reggio Emilia il 17 luglio 2026 per la prima edizione di Hellwatt Festival , che si sviluppa in cinque giornate (il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio) e completa così la lineup progettata “per segnare un nuovo standard nel panorama dei grandi live internazionali”. Tra i nomi in cartellone compaiono anche Ye-Kanye West (che si esibirà il 18 luglio), Ice Spice , Wiz Khalifa, Martin Garrix, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, Afrojack, Benny Benassi e Swedish House Mafia. Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva. Le sue performance non sono semplici concerti, ma esplosioni di suono, ritmo e presenza, cioè esperienze ad alta intensità che trasformano il live in un evento totale. Le prevendite per la data di Travis Scott apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16 su Ticketmaster e Vivaticket . L’apertura dei cancelli per il Main Stage è prevista alle ore 17. I possessori di ticket Early Entry potranno accedere 15 minuti prima attraverso l’ingresso dedicato. I possessori di ticket Vip per il Vip Village disporranno di parcheggio privato nell’area riservata dietro il palco, ingresso dedicato e accesso diretto al Vip Village con vista esclusiva, servizi dedicati, servizio concierge, open bar e open buffet. Il live di Travis Scott nel Main Stege sarà preceduto dal pre-party e seguito dall’afterparty nell’Iren Green Park, entrambi curati da Zamna Festival, il festival internazionale nato a Tulum, in Messico, punto di riferimento per la musica elettronica e per la creazione di esperienze immersive in grado di unire musica, arte e scenografia in un unico universo narrativo. L’Iren Green Park sarà allestito con scenografie e ambientazioni cinematografiche immersive che trasporteranno gli spettatori in un mondo post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, dando vita a un’esperienza coinvolgente progettata come un set a grandezza naturale.

LA CARRIERA DEL RAPPER, DALLA MUSICA AL CINEMA

Nato il 30 aprile 1991 a Houston, in Texas, il rapper, cantautore e produttore discografico Travis Scott (all’anagrafe Jacques Bermon Webster II) ha firmato diversi contratti discografici, nel 2012 con l’etichetta GOOD Music di Kanye West, e nel 2013 con la Grand Hustle Hustle di T.I., pubblicando gli album Rodeo (2015) e Birds in the Trap Sing McKnight (2016) e riscuotendo così un grande successo nelle classifiche statunitensi e internazionali. Ha poi pubblicato il terzo album solista, Astroworld (2018), che ha esordito in vetta a numerose classifiche e ha ottenuto una candidatura ai Grammy Awards 2019 nella categoria Miglior album rap, e il quarto album solista Utopia (2023), che ha debuttato alla prima posizione della classifica Billboard 200 e che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2024 come Miglior album rap. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, sia hip-hop e contemporary R&B come Ye-Kanye West, 21 Savage, Kid Cudi, Kendrick Lamar, Drake, Yung Lean, 2 Chainz, Jay-Z, The Weeknd, Stevie Wonder, John Legend, Alicia Keys, SZA, Future ed Ella Mai, sia provenienti da altri generi musicali come Rosalía, Ed Sheeran, Ozzy Osbourne, Calvin Harris e Justin Bieber. Come produttore, invece, ha lavorato con Madonna, Rihanna, Big Sean e i Migos. Candidato 10 volte ai Grammy Awards e vincitore di un Latin Grammy Award e di un MTV Video Music Award, ha venduto oltre 45 milioni di copie tra singoli e album negli Stati Uniti. Reciterà inoltre nel film Odissea di Christopher Nolan.