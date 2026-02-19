Travis Scott ha annunciato un concerto a Reggio Emilia

Il rapper statunitense si esibirà all’Rcf Arena il 17 luglio 2026 per la prima edizione di Hellwatt Festival, che schiera nella lineup anche altri grandi nomi come Ye-Kanye West e Ice Spice
Il rapper statunitense Travis Scott sarà in concerto all’Rcf Arena di Reggio Emilia il 17 luglio 2026 per la prima edizione di Hellwatt Festival, che si sviluppa in cinque giornate (il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio) e completa così la lineup progettata “per segnare un nuovo standard nel panorama dei grandi live internazionali”. Tra i nomi in cartellone compaiono anche Ye-Kanye West (che si esibirà il 18 luglio), Ice Spice, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, Afrojack, Benny Benassi e Swedish House Mafia. Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva. Le sue performance non sono semplici concerti, ma esplosioni di suono, ritmo e presenza, cioè esperienze ad alta intensità che trasformano il live in un evento totale. Le prevendite per la data di Travis Scott apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16 su Ticketmaster e Vivaticket. L’apertura dei cancelli per il Main Stage è prevista alle ore 17. I possessori di ticket Early Entry potranno accedere 15 minuti prima attraverso l’ingresso dedicato. I possessori di ticket Vip per il Vip Village disporranno di parcheggio privato nell’area riservata dietro il palco, ingresso dedicato e accesso diretto al Vip Village con vista esclusiva, servizi dedicati, servizio concierge, open bar e open buffet. Il live di Travis Scott nel Main Stege sarà preceduto dal pre-party e seguito dall’afterparty nell’Iren Green Park, entrambi curati da Zamna Festival, il festival internazionale nato a Tulum, in Messico, punto di riferimento per la musica elettronica e per la creazione di esperienze immersive in grado di unire musica, arte e scenografia in un unico universo narrativo. L’Iren Green Park sarà allestito con scenografie e ambientazioni cinematografiche immersive che trasporteranno gli spettatori in un mondo post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, dando vita a un’esperienza coinvolgente progettata come un set a grandezza naturale.
LA CARRIERA DEL RAPPER, DALLA MUSICA AL CINEMA
Nato il 30 aprile 1991 a Houston, in Texas, il rapper, cantautore e produttore discografico Travis Scott (all’anagrafe Jacques Bermon Webster II) ha firmato diversi contratti discografici, nel 2012 con l’etichetta GOOD Music di Kanye West, e nel 2013 con la Grand Hustle Hustle di T.I., pubblicando gli album Rodeo (2015) e Birds in the Trap Sing McKnight (2016) e riscuotendo così un grande successo nelle classifiche statunitensi e internazionali. Ha poi pubblicato il terzo album solista, Astroworld (2018), che ha esordito in vetta a numerose classifiche e ha ottenuto una candidatura ai Grammy Awards 2019 nella categoria Miglior album rap, e il quarto album solista Utopia (2023), che ha debuttato alla prima posizione della classifica Billboard 200 e che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2024 come Miglior album rap. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, sia hip-hop e contemporary R&B come Ye-Kanye West, 21 Savage, Kid Cudi, Kendrick Lamar, Drake, Yung Lean, 2 Chainz, Jay-Z, The Weeknd, Stevie Wonder, John Legend, Alicia Keys, SZA, Future ed Ella Mai, sia provenienti da altri generi musicali come Rosalía, Ed Sheeran, Ozzy Osbourne, Calvin Harris e Justin Bieber. Come produttore, invece, ha lavorato con Madonna, Rihanna, Big Sean e i Migos. Candidato 10 volte ai Grammy Awards e vincitore di un Latin Grammy Award e di un MTV Video Music Award, ha venduto oltre 45 milioni di copie tra singoli e album negli Stati Uniti. Reciterà inoltre nel film Odissea di Christopher Nolan.
