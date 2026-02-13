Rosalìa, testo e significato del singolo Sauvignon Blanc uscito oggi

Di seguito trovate la traduzione del testo di Sauvignon Blanc. Il titolo si riferisce al famoso vitigno internazionale a bacca bianca di origine francese (Bordeaux/Loira).

La mia luce

La prenderò

Con la Rolls-Royce

Che brucerò

So che la mia pace

La guadagnerò

Quando non resterà nulla

Nulla da perdere

Non voglio più perle né caviale

Il tuo amore sarà il mio capitale

E che importa se ti ho vicino

Non ho bisogno di nient’altro

Sauvignon blanc

Accanto a te

Il mio futuro

Sarà dorato

Non ho più paura

Del passato

È in fondo

Al mio bicchiere di

Sauvignon blanc

Al mio bicchiere di

Sauvignon blanc

Ascolterò il mio Dio

Le mie Jimmy Choo

Le getterò

La mia porcellana la lascerò cadere

E regalerò il mio pianoforte a muro

Sto bene se ci sei tu

Se oggi ci sei tu

Io berrò

Sauvignon blanc

Accanto a te

Il mio futuro

Sarà dorato

Non ho più paura

Del passato

In fondo è affondato

Nel mio Sauvignon blanc

Accanto a te

Il mio futuro so bene

Che sarà dorato