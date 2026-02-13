Rosalìa, testo e significato del singolo Sauvignon Blanc uscito oggi

Introduzione
Con l’uscita ufficiale di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, il singolo Sauvignon Blanc segna un ulteriore capitolo nella traiettoria artistica della cantante Rosalía.
Il brano, terzo singolo pubblicato in anticipo rispetto al quarto album in studio Lux, arriva dopo Berghain e La Perla e consolida l’attesa attorno a un progetto che già nella sua concezione si presenta come ambizioso e strutturato.
Sauvignon Blanc si inserisce infatti nel disegno complessivo di Lux, disco diffuso nell’ultima parte del 2025 e caratterizzato da una forte impronta concettuale, oltre che da un’ampia contaminazione stilistica. Spiritualità, introspezione e una riflessione sull’amore inteso nella sua dimensione più profonda costituiscono l’ossatura tematica dell’album, che rappresenta un passaggio evolutivo significativo nel percorso creativo della cantautrice spagnola.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul nuovo singolo Sauvignon Blanc, dal testo alla traduzione, dal significato tra le righe alla storia.
Quello che devi sapere
Il testo di Sauvignon blanc
Mi luz
La prenderé
Con el Rolls-Royce
Que quemaré
Sé que mi paz
Yo me ganaré
Cuando no quede na'
Nada que perder
Ya no quiero perlas ni caviar
Tu amor será mi capital
Y qué más da si te tengo a ti
No necesito nada más
Sauvignon blanc
A tu lado
Mi futuro
Será dorado
Ya no tengo miedo
Del pasado
Está en el fondo
De mi copa de
Sauvignon blanc
De mi copa de
Sauvignon blanc
A mi Dios escucharé
Mis Jimmy Choos
Yo las tiraré
Mi porcelana la dejaré caer
Y regalaré mi piano de pared
Estoy bien si estás tú
Si hoy estás tú
Yo beberé
Sauvignon Blanc
A tu lado
Mi futuro
Será dorado
Ya no tengo miedo
Del pasado
En el fondo se hundió
En mi Sauvignon Blanc
A tu lado
Mi futuro sé bien
Que será dorado
La traduzione del testo Sauvignon Blanc
Di seguito trovate la traduzione del testo di Sauvignon Blanc. Il titolo si riferisce al famoso vitigno internazionale a bacca bianca di origine francese (Bordeaux/Loira).
La mia luce
La prenderò
Con la Rolls-Royce
Che brucerò
So che la mia pace
La guadagnerò
Quando non resterà nulla
Nulla da perdere
Non voglio più perle né caviale
Il tuo amore sarà il mio capitale
E che importa se ti ho vicino
Non ho bisogno di nient’altro
Sauvignon blanc
Accanto a te
Il mio futuro
Sarà dorato
Non ho più paura
Del passato
È in fondo
Al mio bicchiere di
Sauvignon blanc
Al mio bicchiere di
Sauvignon blanc
Ascolterò il mio Dio
Le mie Jimmy Choo
Le getterò
La mia porcellana la lascerò cadere
E regalerò il mio pianoforte a muro
Sto bene se ci sei tu
Se oggi ci sei tu
Io berrò
Sauvignon blanc
Accanto a te
Il mio futuro
Sarà dorato
Non ho più paura
Del passato
In fondo è affondato
Nel mio Sauvignon blanc
Accanto a te
Il mio futuro so bene
Che sarà dorato
Il significato tra le righe della canzone Sauvignon Blanc
Il testo della canzone Sauvignon Blanc trasmette un messaggio di liberazione personale e di trasformazione interiore, mascherato da immagini di lusso e ostentazione. Tra le righe, la cantante Rosalìa parla di distacco dal passato e dalle convenzioni materiali — perle, caviale, oggetti di valore — per puntare a un’autentica ricchezza interiore, rappresentata dall’amore e dalla presenza di una persona speciale.
Il vino Sauvignon blanc diventa simbolo di celebrazione, piacere condiviso e rifugio emotivo, mentre la metafora di “bruciare la Rolls-Royce” o “lasciare cadere la porcellana” rappresenta la volontà di abbandonare ciò che è superfluo e inutile.
Le parole del nuovo singolo di Rosalìa esplorano il concetto di pace conquistata e di futuro dorato non attraverso beni materiali, ma grazie a scelte consapevoli, amore e resilienza emotiva.
Un album tra spiritualità e trasformazione
All’interno dell'album Lux, il brano Sauvignon Blanc assume un ruolo centrale nel racconto di una metamorfosi interiore. Il disco si distingue per un approccio che intreccia linguaggi musicali differenti, mantenendo tuttavia una coerenza narrativa fondata sull’esplorazione dell’identità e della fede personale. Rosalía si muove lungo coordinate che uniscono ricerca sonora e tensione simbolica, delineando un universo espressivo in cui il superfluo viene progressivamente abbandonato.
Il singolo Sauvignon Blanc, in questo contesto, non appare come un semplice episodio discografico, ma come un tassello coerente di un disegno più ampio. La scelta di pubblicarlo dopo Berghain e La Perla contribuisce a rafforzare la dimensione programmatica dell’operazione.
Il simbolismo del vino e la rinuncia al lusso
Dal punto di vista musicale, Sauvignon Blanc si presenta come una ballata intima, costruita su tonalità acustiche e atmosfere raccolte. Il titolo, che richiama il celebre vino bianco, diventa metafora di un percorso di purificazione e distacco. Rosalía utilizza l’immagine del calice per evocare una scelta di autenticità che privilegia la connessione emotiva rispetto al possesso materiale.
Nel cuore del brano si collocano i versi:
“Si hoy estás tú, yo beberé Sauvignon Blanc / A tu lado mi futuro será dorado”
“Se oggi ci sei tu, berrò Sauvignon Blanc / Al tuo fianco il mio futuro sarà dorato”
In queste parole si condensa un messaggio di fiducia rinnovata. Il futuro, definito “dorato”, non è più legato a beni tangibili ma alla presenza dell’altro. L’atto di bere il Sauvignon Blanc assume così il valore di un rito simbolico attraverso cui il passato viene relegato sul fondo del calice e privato del suo peso.
La rinuncia a oggetti associati alla ricchezza — perle, caviale, caffè, lusso — diventa una dichiarazione esplicita: ciò che conta non è l’accumulo, bensì l’esperienza affettiva. Il capitale evocato non è economico, ma sentimentale.
Il riferimento a Santa Teresa de Jesús
Secondo diversi critici e fan, il brano Sauvignon Blanc dialoga anche con l’immaginario mistico, richiamando figure come Santa Teresa de Jesus, che scelse di abbandonare le proprie ricchezze per consacrarsi alla spiritualità. Il parallelismo suggerisce un’idea di “disintossicazione” dai beni terreni, in linea con la traiettoria tematica di Lux. La scelta di lasciare indietro simboli di status diventa quindi un gesto di liberazione e rinnovamento.
E la dimensione simbolica del brano trova un’estensione visiva nel videoclip ufficiale, diretto da Noah Dillon e pubblicato lo stesso giorno di uscita del singolo sulla piattaforma YouTube.
Nel video, Rosalía si muove in un paesaggio desertico, scenario che amplifica il senso di spoliazione evocato dal testo. Le immagini alternano gesti allusivi — come il gioco con un collier di perle o la presenza di una coppa di vino Sauvignon Blanc — a rappresentazioni più radicali di distacco, tra cui una Rolls-Royce che brucia. La distruzione dell’automobile di lusso diventa la traduzione visiva della rottura con il passato materiale, rafforzando l’idea di rinascita.
È disponibile anche il lyric video ufficiale su YouTube, soluzione che consente di seguire il testo durante l’ascolto.
Oltre la canzone d’amore
Sauvignon Blanc si configura come un brano che supera i confini della tradizionale dichiarazione sentimentale. Attraverso un linguaggio intriso di simboli e immagini evocative, Rosalía intreccia introspezione emotiva e tensione spirituale, costruendo una narrazione che mette al centro il valore delle relazioni e la scelta consapevole di abbandonare il superfluo.
In questa prospettiva, il vino evocato dal titolo non è semplice elemento decorativo, ma emblema di un percorso di consapevolezza e rinascita.