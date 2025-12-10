Nameless Festival 2026, Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni

Il Nameless Festival, in programma al Bione di Lecco, si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno. Annunciata la presenza di Calvin Harris, vincitore di una statuetta ai Grammy Awards nella categoria Best Music Video grazie a We Found Love in collaborazione con Rihanna

Annunciato il primo headliner del Nameless Festival 2026. L’organizzazione dell’atteso appuntamento musicale ha svelato la presenza di Calvin Harris. Il DJ e produttore britannico tornerà in Italia dopo tredici anni dalla sua ultima performance.

nameless festival 2026, calvin harris primo headliner Un nome di fama mondiale ha inaugurato la lineup della prossima edizione del Nameless Festival, in programma dal 30 maggio al 1° giugno. Calvin Harris farà ballare le migliaia di persone attese nella nuova location affacciata sul Lago di Como. Il DJ e produttore britannico tornerà quindi in Italia dopo oltre dieci anni dalla sua ultima esibizione. Curiosità per gli altri nomi che saliranno sui palchi dell’appuntamento musicale. Nel corso degli anni il Nameless Festival si è affermato come uno degli eventi più amati a livello internazionale. L’ultima edizione ha ospitato oltre 130 artisti per un totale di 100.000 visitatori. Visto il grande successo, quest’anno l’organizzazione ha lanciato il Nameless Winter, una speciale edizione in programma il 14 e il 15 febbraio a Barzio. Annunciato Axwell, il DJ svedese che ha rivoluzionato la musica con gli Swedish House Mafia insieme a Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Approfondimento Nameless Festival fa ballare il mondo dei motori col super dj Axwell

Calvin Harris è tra i nomi più amati della scena dance internazionale. Nel 2007 l’artista ha pubblicato il suo primo album I Created Disco, tra i suoi lavori di maggior successo troviamo 18 Months e Motion. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Feel So Close, Summer e My Way. Ricordiamo anche numerose collaborazioni: da Sweet Nothing con Florence Welch a Blame con John Newman passando per I Need Your Love con Ellie Goulding. Nel 2024 Calvin Harris ha pubblicato il suo ultimo album 96 Months. Inoltre, nel corso degli anni il DJ ha collezionato vari riconoscimenti: dal trionfo ai Grammy Awards nella categoria Best Music Video per We Found Love con Rihanna (FOTO) alle tre statuette ai BRIT Awards. Approfondimento Nameless Festival, in 100mila per la rassegna più europea d'Italia