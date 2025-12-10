Sziget Festival 2026, annunciati i primi nomi della lineup

Sziget Festival 2026, i primi nomi della lineup: da Lewis Capaldi ai Twenty One PilotsMusica
Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato la lineup: “È un vero universo di esperienze tutto da scoprire. Altri act, programmi e headliner saranno rivelati molto presto”. Tra gli artisti annunciati troviamo anche i Biffy Clyro, Dom Dolla e Baby Lasagna
Svelati i primi artisti attesi allo Sziget Festival 2026. L’organizzazione del celebre appuntamento musicale ungherese ha annunciato parte della lineup della prossima edizione in programma da martedì 11 a sabato 15 agosto. Presenti i Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, i Florence + The Machine e Sombr.
sziget festival 2026, i primi nomi della lineup
Pop, elettronica e tanti altri generi. A poche settimane dall’annuncio delle date dell’edizione 2026, l’organizzazione dello Sziget Festival ha ufficialmente alzato il sipario sulla lineup del prossimo anno. Come comunicato, i Twenty One Pilots saranno tra gli headliner. Il duo, formato da Tyler Joseph e Josh Dun, ha appena pubblicato il nuovo album um Breach, arrivato a poco più di un anno di distanza dal precedente lavoro Clancy. Nel 2017 la formazione ha vinto la statuetta nella categoria Best Pop Duo/Group Performance per la canzone Stressed Out ai Grammy Awards. Lo Sziget Festival 2026 vedrà presente anche Lewis Capaldi, uno dei cantautori britannici più amati a livello internazionale. Ricordiamo i brani Someone You Loved, Before You Go, Survive e Forget Me.
Dopo la grande esibizione del 2023, i Florence + The Machine torneranno sul main stage del festival. Il gruppo ha appena pubblicato il nuovo progetto discografico Everybody Scream. Infine, chiudiamo con Sombr, reduce dal successo del suo album di debutto I Barely Know Her trainato dalla hit mondiale Back to Friends.
Oltre ai quattro headliner, l’organizzazione ha svelato molti altri artisti presenti sui tanti palchi che animeranno l’isola. Segnaliamo il gruppo scozzese Biffy Clyro, il progetto TOMORA formato da Tom Rowlands dei Chemical Brothers e Aurora, Dom Dolla e Baby Lasagna, quest’ultimo secondo classificato con la canzone Rim Tim Tagi Dim alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest
Ecco tutti gli artisti annunciati:
- Twenty One Pilots
- Lewis Capaldi
- Florence + The Machine
- Sombrs
- ALT BLK ERA
- ANNA
- Antony Szmierek
- Ashnikko
- Baby Lasagna
- Bad Nerves
- bbno$
- BIIA
- Biffy Clyro
- Brooke Combe
- Cassia
- Charlotte Cardin
- DE’WAYNE
- Dijon
- Dom Dolla
- Elefánt
- Giant Rooks
- Indira Paganotto
- Jazzy
- Joris Voorn
- Karen Dió
- Kim Dracula
- Lambrini Girls
- Makrohang
- Oskar Med K
- Pan-Pot
- Paris Paloma
- Sim0ne
- Sisi
- Ski Aggu
- Tash Sultana
- TOMORA
- Underworld
- Zimmer 90
Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato la lineup: “Questo è solo l’inizio”. Attesa quindi per gli altri artisti che animeranno le cinque giornate della manifestazione, in scena sull'isola di Óbuda. Kádár ha aggiunto: “È un vero universo di esperienze tutto da scoprire. Altri act, programmi e headliner saranno rivelati molto presto".
