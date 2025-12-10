Sziget Festival 2026, annunciati i primi nomi della lineup

Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato la lineup: “È un vero universo di esperienze tutto da scoprire. Altri act, programmi e headliner saranno rivelati molto presto”. Tra gli artisti annunciati troviamo anche i Biffy Clyro, Dom Dolla e Baby Lasagna

Svelati i primi artisti attesi allo Sziget Festival 2026. L’organizzazione del celebre appuntamento musicale ungherese ha annunciato parte della lineup della prossima edizione in programma da martedì 11 a sabato 15 agosto. Presenti i Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, i Florence + The Machine e Sombr.

sziget festival 2026, i primi nomi della lineup Pop, elettronica e tanti altri generi. A poche settimane dall’annuncio delle date dell’edizione 2026, l’organizzazione dello Sziget Festival ha ufficialmente alzato il sipario sulla lineup del prossimo anno. Come comunicato, i Twenty One Pilots saranno tra gli headliner. Il duo, formato da Tyler Joseph e Josh Dun, ha appena pubblicato il nuovo album um Breach, arrivato a poco più di un anno di distanza dal precedente lavoro Clancy. Nel 2017 la formazione ha vinto la statuetta nella categoria Best Pop Duo/Group Performance per la canzone Stressed Out ai Grammy Awards. Lo Sziget Festival 2026 vedrà presente anche Lewis Capaldi, uno dei cantautori britannici più amati a livello internazionale. Ricordiamo i brani Someone You Loved, Before You Go, Survive e Forget Me. Dopo la grande esibizione del 2023, i Florence + The Machine torneranno sul main stage del festival. Il gruppo ha appena pubblicato il nuovo progetto discografico Everybody Scream. Infine, chiudiamo con Sombr, reduce dal successo del suo album di debutto I Barely Know Her trainato dalla hit mondiale Back to Friends. Approfondimento Sziget Festival, annunciate le date dell'edizione 2026

Oltre ai quattro headliner, l’organizzazione ha svelato molti altri artisti presenti sui tanti palchi che animeranno l’isola. Segnaliamo il gruppo scozzese Biffy Clyro, il progetto TOMORA formato da Tom Rowlands dei Chemical Brothers e Aurora, Dom Dolla e Baby Lasagna, quest’ultimo secondo classificato con la canzone Rim Tim Tagi Dim alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest Ecco tutti gli artisti annunciati: Twenty One Pilots

Lewis Capaldi

Florence + The Machine

Sombrs

ALT BLK ERA

ANNA

Antony Szmierek

Ashnikko

Baby Lasagna

Bad Nerves

bbno$

BIIA

Biffy Clyro

Brooke Combe

Cassia

Charlotte Cardin

DE’WAYNE

Dijon

Dom Dolla

Elefánt

Giant Rooks

Indira Paganotto

Jazzy

Joris Voorn

Karen Dió

Kim Dracula

Lambrini Girls

Makrohang

Oskar Med K

Pan-Pot

Paris Paloma

Sim0ne

Sisi

Ski Aggu

Tash Sultana

TOMORA

Underworld

Zimmer 90 Approfondimento Sziget Festival 2025, 416.000 visitatori sull’isola della libertà