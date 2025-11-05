Sziget Festival, annunciate le date dell'edizione 2026

Károly Gerendai, fondatore dello Sziget Festival, tornerà alla guida dell’appuntamento musicale: "Ora il nostro obiettivo è quello di mettere ancora più in risalto l’identità e i valori unici di Sziget. Non solo attraverso i grandi nomi in lineup, ma anche rafforzando la rilevanza culturale del festival e il suo legame con Budapest"

Tamás Kádár , CEO dello Sziget Festival, ha annunciato: “Per il 2026 stiamo lavorando verso lo stesso obiettivo di sempre: continuare a sviluppare Sziget come uno dei principali festival europei, con una lineup di alto livello e un richiamo internazionale che lo rendono un evento unico da decenni. Il periodo di collaborazione operativa con Superstruct ci ha permesso di affrontare la pandemia e di investire nella qualità dell’esperienza offerta ai visitatori da tutta Europa – siamo grati per tutto il loro supporto”.

Károly Gerendai, fondatore dello Sziget Festival, tornerà alla guida dell’appuntamento musicale: “L’edizione di quest’anno ha già mostrato sviluppi molto positivi, dandoci una solida base su cui costruire. Allo stesso tempo, c’è sempre altro lavoro da fare per consolidare il posto del festival nel cuore dei fan che arrivano da tutto il mondo”. Gerendai ha aggiunto: “Ora il nostro obiettivo è quello di mettere ancora più in risalto l’identità e i valori unici di Sziget. Non solo attraverso i grandi nomi in lineup, ma anche rafforzando la rilevanza culturale del festival e il suo legame con Budapest”.

Inoltre, l'organizzazione ha comunicato sul profilo Instagram: "Questo cambiamento ci dà la libertà di plasmare il futuro a lungo termine dello Sziget, di rimanere fedeli alla nostra visione, di rafforzare ciò che abbiamo sempre rappresentato e di far sì che tutti chiamino Sziget casa".

Nel corso degli anni tantissimi artisti si sono esibiti sui numerosi palchi dello Sziget Festival: da Dua Lipa a Billie Eilish passando per Chappell Roan, Nelly Furtado, Post Malone e Charli XCX. Al momento nessuna notizia sulla lineup della nuova edizione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter consocere tutti i dettagli. Come sempre, previsti spettacoli circensi, performance di danza e numerose altre attività.