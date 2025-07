Dopo anni di attesa, i Biffy Clyro, una tra le band rock più influenti del Regno Unito,

tornano in Italia mercoledì 11 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano, in occasione

del loro tour nel Regno Unito e in Europa, The Futique Tour per una data prodotta da Vivo Concerti che li riporta nel cuore del loro pubblico italiano. I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 11 e disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 31 luglio 2025 sempre alle ore 11.

I Biffy Clyro sono uno dei gruppi rock più originali e apprezzati del panorama

britannico. Formati alla fine degli anni ‘90, il trio composto da Simone Neil (voce e

chitarra), James Johnston (basso) e Ben Johnston (batteria) si è fatto conoscere

per il sound potente e imprevedibile, che mescola alternative rock, grunge, hardcore

e prog, con strutture ritmiche complesse e melodie memorabili.