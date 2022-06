Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo essersi appena concluso con numeri da capogiro, NAMELESS FESTIVAL è già pronto a ripartire e annuncia le date dell’edizione 2023, che si terrà dal 02 al 04 giugno tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). L’evento, tenutosi dal 02 al 05 giugno 2022, dopo due anni di stop forzato è tornato sbaragliando qualsiasi record e accogliendo 100.000 partecipanti nell’arco di quattro giorni, molti dei quali provenienti da U.S.A., Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Canada, Slovacchia, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Olanda. NAMELESS FESTIVAL si è quindi confermato uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale dance e hip hop a livello internazionale, capace di richiamare pubblico da tutta Italia, Europa e America: "Quest’edizione è stata particolarmente speciale. La cosa che ci ha reso più felici è stata poter finalmente lasciarsi alle spalle due anni difficili – dichiara Alberto Fumagalli, CEO di NAMELESS FESTIVAL – Sono stati quattro giorni incredibili, dove artisti italiani e internazionali si sono esibiti su i nostri palchi davanti un pubblico eterogeneo e vastissimo. Siamo orgogliosi perché questa edizione ha richiamato partecipanti anche da moltissimi paesi esteri, oltre che da tutta Italia. Nameless sta crescendo e senza il pubblico che ci ha sempre sostenuto non sarebbe stato possibile".



Anche quest’anno la line up è stata estremamente eterogenea e ha abbracciato trasversalmente più generi musicali, dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music. Quattro giorni di pura musica con cui si sono lasciati definitivamente alle spalle due anni trascorsi senza live. Sui tre palchi – Lake Tent, Mountain Stage e Molinari Igloo Stage – si sono esibiti più di 100 artisti, molti dei quali vere e proprie icone della musica italiana e internazionale.



A inaugurare il NAMELESS FESTIVAL, giovedì 2 giugno , sono stati Tiësto, Joel Corry, Ernia, Luchè, Noyz Narcos, Rhove,Will Sparks, Habstrakt, Edmmaro, Moksi, MARTEN HØRGER, Rudeejay, Reebs, Lost Minds, Anna, Night Skinny, Drefgold, Nerone, Fuera, Vettosi, Rico Mendossa, Rocket Pengwin, Ice-Stain, Dj Ralf, Alex Neri, Giancarlino, GNMR e Luca Vera.



Venerdì 3 giugno si sono esibiti Afrojack, Purple Disco Machine, Lil Pump, Tony Effe, Geolier, Paky, Morten, Dom Dolla, Hannah Wants, Raffa FL, James Hype, Nextars, ELYX, NOISY Boi, Lele Blade, Samuray Jay, Dj TY1, Leon Faun, Nerissima Serpe, Digital Astro, Knowpmw, Big Mama, Uzi Lvke, Ice-Stain, Owens, Barry Can’t Swim, Mind Enterprises, Havoc & Lawn, Astrality e Nich All Us. Pyrex e Wayne hanno poi raggiunto Tony Effe sul palco per un’esplosiva reunion a sorpresa della Dark Polo Gang.