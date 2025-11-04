CFDA Awards, i look più belli sul red carpet, da Rihanna a Lily Allen

1/15 ©Getty

A$AP Rocky è il vincitore dello Style Icon Award, riconoscimento che viene assegnato annualmente nell'ambito dei CFDA Awards, evento considerato l'Oscar della moda statunitense e che premia designer e personalità del fashion system gobale. Il rapper, in total look Chanel by Matthieu Blazy, è stato accompagnato da Rihanna, che ha ricevuto lo stesso premio nel 2014. La popstar, da poco diventata mamma per la terza volta, ha scelto un look notevole di Alaïa by Pieter Mulier, stilista che ha vinto l'International Design of the Year.

