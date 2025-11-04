CFDA Awards, i look più belli sul red carpet, da Rihanna a Lily Allen

CFDA Awards, i look più belli, da Rihanna a Lily Allen ed Amber Valletta. FOTO
Le star dello schermo, quelle della musica e della passerella si sono riunite a New York per i premi della moda statunitensi, evento che ha trasformato il Museum of Natural History in una sfilata eccezionale, animata dagli stilisti insieme alle loro muse. Tra i presenti, si sono distinti ASAP Rocky, premiato come Icona di stile, e Lily Allen, fresca del debutto del nuovo album. Amber Valletta ha riproposto l'iconico Jungle Dress di Versace che lei stessa indossò per prima nel 2000
A cura di Vittoria Romagnuolo