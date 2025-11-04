Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

CFDA Awards, i look più belli, da Rihanna a Lily Allen ed Amber Valletta. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Le star dello schermo, quelle della musica e della passerella si sono riunite a New York per i premi della moda statunitensi, evento che ha trasformato il Museum of Natural History in una sfilata eccezionale, animata dagli stilisti insieme alle loro muse. Tra i presenti, si sono distinti ASAP Rocky, premiato come Icona di stile, e Lily Allen, fresca del debutto del nuovo album. Amber Valletta ha riproposto l'iconico Jungle Dress di Versace che lei stessa indossò per prima nel 2000

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

CFDA Awards, i look più belli sul red carpet, da Rihanna a Lily Allen

Spettacolo

Le star dello schermo, quelle della musica e della passerella si sono riunite a New York per i...

15 foto

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine

Spettacolo

La star britannica di "Bridgerton", la cui popolarità è esplosa col ruolo di Lord Anthony, è...

15 foto

All's Fair, il cast della serie con Kim Kardashian e Glenn Close. FOTO

Serie TV

Il 4 novembre arriva su Disney+ il legal drama targato Ryan Murphy ("Nip/Tuck", "Glee", "American...

12 foto

Dal Dracula di Lugosi a quello di Besson, 15 film sul celebre vampiro

Cinema

Dal capolavoro del 1931 con Bela Lugosi diretto da Tod Browning fino al film appena uscito al...

24 foto

Hype, il cast della serie tv con Ernia su Rai Play

Serie TV

In streaming su Rai Play dal 31 ottobre, la nuova serie tv in 8 episodi vede Ernia nelle...

8 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati

    Spettacolo

    La coppia si era conosciuta al Grande Fratello nel 2014, è rimasta insieme per 11 anni e ha avuto...

    Modà, la possibile scaletta del concerto a Roma

    Musica

    Nelle prossime settimane la formazione continuerà il tour con altri sei appuntamenti tra Bologna,...

    Ringo Starr, riedizione primi dischi da solista in 4 vinili colorati

    Musica

    Quattro album che hanno fatto la storia della musica tornano in vinile colorato, portando i primi...