Rihanna mamma per la terza volta: è nata Rocki Iris Mayers

La bimba, nata il 13 settembre, è frutto dell'amore della cantante per A$AP Rocky. I due hanno già due figli: RZA e Riot
Lo scorso 13 settembre, Rihanna e A$AP Rocky sono diventati genitori. Per la terza volta. Ad annunciarlo è stata la cantante, pubblicando il nome della bambina (Rocki Irish Mayers) e la sua prima immagine su Instagram.
L'annuncio della terza gravidanza
Lo scorso maggio si era diffusa la notizia che la coppia avrebbe allargato la famiglia, dopo aver accolto i figli RZA e Riot, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Poi, sul red carpet del Met Gala, con indosso un abito destrutturato di Marc Jacobs, la conferma (all'epoca si pensò a dei gemelli, poiché Rihanna dichiarò di aver portato all'evento "i suoi bambini"). Il mese successivo, A$AP Rocky confessò tutta la sua gioia per avere - dopo due maschi - una femminuccia. "Avrà anche lei un nome che inizia per R. È l'unica cosa per cui io e Rocky non litighiamo", scherzò Rihanna alla prémiere de I Puffi.
I piani per il futuro
A$AP Rocky ha collaborato per la prima volta con Rihanna nel 2012, per registrare il remix di Cockiness (Love It). Non si sono più persi di vista, da quella volta. Sono diventati migliori amici, hanno continuato a frequentarsi. Ma, solo nel 2020, il rapporto si è trasformato in una relazione romantica. Il 13 maggio 2022, i due sono diventati genitori di RZA. L'1 agosto 2023 è nato anche Riot Rose. Ora, la prima bambina. "Avremo tanti figli quando Dio sceglierà di darcene", ha confessato Rihanna. Come a dire che, la loro famiglia, potrebbe diventare ancora più grande.