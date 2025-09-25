Rihanna mamma per la terza volta: è nata Rocki Iris Mayers

La bimba, nata il 13 settembre, è frutto dell'amore della cantante per A$AP Rocky. I due hanno già due figli: RZA e Riot

Lo scorso 13 settembre, Rihanna e A$AP Rocky sono diventati genitori. Per la terza volta. Ad annunciarlo è stata la cantante, pubblicando il nome della bambina (Rocki Irish Mayers) e la sua prima immagine su Instagram.

L'annuncio della terza gravidanza

Lo scorso maggio si era diffusa la notizia che la coppia avrebbe allargato la famiglia, dopo aver accolto i figli RZA e Riot, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Poi, sul red carpet del Met Gala, con indosso un abito destrutturato di Marc Jacobs, la conferma (all'epoca si pensò a dei gemelli, poiché Rihanna dichiarò di aver portato all'evento "i suoi bambini"). Il mese successivo, A$AP Rocky confessò tutta la sua gioia per avere - dopo due maschi - una femminuccia. "Avrà anche lei un nome che inizia per R. È l'unica cosa per cui io e Rocky non litighiamo", scherzò Rihanna alla prémiere de I Puffi.