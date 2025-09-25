Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rihanna mamma per la terza volta: è nata Rocki Iris Mayers

Spettacolo
Instagram @badgalriri

La bimba, nata il 13 settembre, è frutto dell'amore della cantante per A$AP Rocky. I due hanno già due figli: RZA e Riot

Lo scorso 13 settembre, Rihanna e A$AP Rocky sono diventati genitori. Per la terza volta. Ad annunciarlo è stata la cantante, pubblicando il nome della bambina (Rocki Irish Mayers) e la sua prima immagine su Instagram.

L'annuncio della terza gravidanza

Lo scorso maggio si era diffusa la notizia che la coppia avrebbe allargato la famiglia, dopo aver accolto i figli RZA e Riot, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Poi, sul red carpet del Met Gala, con indosso un abito destrutturato di Marc Jacobs, la conferma (all'epoca si pensò a dei gemelli, poiché Rihanna dichiarò di aver portato all'evento "i suoi bambini"). Il mese successivo, A$AP Rocky confessò tutta la sua gioia per avere - dopo due maschi - una femminuccia. "Avrà anche lei un nome che inizia per R. È l'unica cosa per cui io e Rocky non litighiamo", scherzò Rihanna alla prémiere de I Puffi.

I piani per il futuro

A$AP Rocky ha collaborato per la prima volta con Rihanna nel 2012, per registrare il remix di Cockiness (Love It). Non si sono più persi di vista, da quella volta. Sono diventati migliori amici, hanno continuato a frequentarsi. Ma, solo nel 2020, il rapporto si è trasformato in una relazione romantica. Il 13 maggio 2022, i due sono diventati genitori di RZA. L'1 agosto 2023 è nato anche Riot Rose. Ora, la prima bambina. "Avremo tanti figli quando Dio sceglierà di darcene", ha confessato Rihanna. Come a dire che, la loro famiglia, potrebbe diventare ancora più grande.

Approfondimento

Rihanna: "ASAP Rocky? Un padre amorevole. I figli ossessionati da lui"
Rihanna mamma per la terza volta

Spettacolo: Ultime notizie

Rihanna mamma per la terza volta: è nata Rocki Iris Mayers

Spettacolo

La bimba, nata il 13 settembre, è frutto dell'amore della cantante per A$AP Rocky. I due...

Radio Kiss Kiss si conferma tra i grandi network italiani

Musica

Radio Kiss Kiss si conferma tra i grandi network italiani con oltre 4 milioni di ascoltatori...

Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo

Silvia Venturini Fendi esplora nuovi orizzonti dell'artigianalità che da sempre contraddistingue...

14 foto

Weapons: arriva il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger

Cinema

Il mondo del cinema horror si prepara a una nuova incursione nell’universo oscuro di Weapons. Il...

Cosa ha detto Keanu Reeves sulle presunte nozze con Alexandra Grant

Spettacolo

Il primo red carpet insieme risale al 2019. Negli ultimi giorni, l'anello visto all'anulare...

Spettacolo: Per te