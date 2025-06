I Puffi, Rihanna in azzurro, look a tema alla première del film

2/10 ©Getty

Rihanna, che pochi giorni fa era in Francia per la sfilata di Dior della Paris Fashion Week, ha raggiunto il Belgio per la première de I Puffi (Smurfs). La cantante e imprenditrice, che è una fashion icon con pochi rivali, ha scelto un look di Chanel fatto su misura per lei e per le sue curve da futura mamma. Il completo di Rihanna, composto da top e gonna, è una rielaborazione di un look Haute Couture del brand della stagione 2003, in organza e dettagli gioiello, lavorato con piume e paillettes scintillanti

