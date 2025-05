I Puffi – Il film, il trailer e la data di uscita

Venerdì 16 maggio, Rihanna ha pubblicato Friend of Mine, il suo primo singolo originale in tre anni, parte della colonna sonora de I Puffi - Il film, in cui presta la voce a Puffetta. Prodotta da Jon Bellion, Fallen e Pete Nappi, la traccia fonde elementi propri dell'afrobeats e dell'elettronica, creando un'atmosfera da club con un ritornello ipnotico basato sulla frase "Feel like a friend of mine" . Il brano ha ricevuto reazioni contrastanti: alcuni fan lo hanno definito un potenziale tormentone estivo, lodando il suo ritmo coinvolgente , mentre altri hanno espresso delusione per la semplicità dei testi e la produzione troppo "artificiale". Il videoclip mostra Rihanna in ambientazioni oniriche insieme ai Puffi, mescolando elementi fantasy e psichedelici. Che sia un preludio al mood del suo prossimo album?