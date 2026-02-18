Madonna, messaggio di buona fortuna alla pattinatrice americana Amber Glenn alle OlimpiadiMusica
Un videomessaggio con cui la Regina del Pop ha voluto elogiare la pattinatrice artistica statunitense, sottolineando il suo talento eccezionale. “Devo dirti che ne sono rimasta sbalordita. Sei una pattinatrice incredibile", afferma la cantante. "Così forte, così bella, così coraggiosa. Non riesco a immaginare che tu non possa vincere. Voglio solo dirti buona fortuna. Vai a prenderti quell’oro". Questo l'augurio poco prima di esibirsi nel programma corto sulle note di Like a Prayer
Madonna e Amber Glenn sono le due protagoniste di una favola collaterale rispettoalle Olimpiadi di Milano Cortina grazie a un videomessaggio (che trovate in fondo a questo articolo) diventato virale che ha illuminato sia gli occhi della pattinatrice artistica americana sia il web.
Quando la magia dello sport incontra il fascino di una leggenda della musica pop, il risultato è un momento che trascende il ghiaccio e diventa spettacolo globale. Questo è accaduto martedì sera, il 17 febbraio 2026, ai Giochi invernali di Milano Cortina, quando Amber Glenn, pattinatrice statunitense nativa di Plano (Texas), ha ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento da Madonna in persona poco prima di esibirsi nel programma corto sulle note della sua Like a Prayer.
La “Queen of Pop” non si è limitata a un semplice saluto: nel video, Madonna ha elogiato Amber Glenn con parole che celebrano forza, coraggio e bellezza, sottolineando il suo talento eccezionale. “Devo dirti che ne sono rimasta sbalordita. Sei una pattinatrice incredibile. Così forte, così bella, così coraggiosa. Non riesco a immaginare che tu non possa vincere. Voglio solo dirti buona fortuna. Vai a prenderti quell’oro".
La reazione di Glenn è stata spontanea e intensa. Coprendosi la bocca con le mani, ha dichiarato: “Sono sotto shock. Sono completamente sotto shock. Sto davvero tremando. Oh mio Dio!”. Un momento che ha subito catturato l’attenzione dei media, trasformando il videomessaggio in una delle storie più seguite di questi Giochi olimpici.
Il valore simbolico del messaggio
Il gesto di Madonna non è isolato. L’icona pop si inserisce in un contesto in cui le figure di spicco dello spettacolo internazionale stanno mostrando interesse per le cosiddette “Blade Angels”, ossia Amber Glenn, Alysa Liu e Isabeau Levito.
Taylor Swift, ad esempio, ha partecipato prestando la propria voce per uno spot di NBC dedicato alle atlete, mentre le questioni di diritti musicali hanno creato qualche tensione nelle giornate olimpiche, senza però intaccare la centralità del messaggio della popstar...
Il valore del messaggio di Madonna va oltre l’incoraggiamento sportivo: rappresenta un riconoscimento del percorso artistico di una giovane atleta, un sostegno a chi cerca di fondere prestazioni atletiche e creatività musicale.
Amber Glenn e la gratitudine verso Madonna
Amber Glenn ha risposto al videomessaggio con ammirazione e deferenza: “Sei un’icona e una leggenda per sempre, e grazie per sostenere gli atleti nelle loro avventure artistiche, e spero di rendere giustizia alla canzone. Grazie!”.
Un commento che sintetizza non solo la gratitudine personale, ma anche il significato più ampio dell’intervento di Madonna: la conferma che anche nello sport le arti e la pop culture possono dialogare, creando momenti memorabili.
Le difficoltà legate ai diritti musicali
Nei giorni scorsi la pattinatrice artistica Amber Glenn è stata al centro di altre notizie connesse in qualche modo alla musica, nel senso che il suo nome è legato ad alcuni problemi di autorizzazione musicale, in particolare per il programma libero.
I Giochi di Milano Cortina hanno evidenziato le complessità legate all’uso della musica nelle performance, infatti Glenn, come altri pattinatori, si è trovata a dover affrontare problemi di autorizzazione per il suo programma libero, costruito su The Return di Seb McKinnon, artista noto con il nome CLANN.
Durante la gara a squadre, McKinnon ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dall’esecuzione della sua musica, poiché Amber non disponeva dei permessi formali, nonostante il brano fosse parte del suo repertorio da due anni. Nei giorni successivi, però, i due hanno chiarito la situazione al telefono, risolvendo la questione in modo amichevole e sottolineando l’importanza della tutela dei diritti degli artisti.
Di seguito potete guardare la clip in cui Amber Glenn guarda il videomessaggio di Madonna a lei indirizzato.
