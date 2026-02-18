Un videomessaggio con cui la Regina del Pop ha voluto elogiare la pattinatrice artistica statunitense, sottolineando il suo talento eccezionale. “Devo dirti che ne sono rimasta sbalordita. Sei una pattinatrice incredibile", afferma la cantante. "Così forte, così bella, così coraggiosa. Non riesco a immaginare che tu non possa vincere. Voglio solo dirti buona fortuna. Vai a prenderti quell’oro". Questo l'augurio poco prima di esibirsi nel programma corto sulle note di Like a Prayer

Madonna e Amber Glenn sono le due protagoniste di una favola collaterale rispettoalle Olimpiadi di Milano Cortina grazie a un videomessaggio (che trovate in fondo a questo articolo) diventato virale che ha illuminato sia gli occhi della pattinatrice artistica americana sia il web.

Quando la magia dello sport incontra il fascino di una leggenda della musica pop, il risultato è un momento che trascende il ghiaccio e diventa spettacolo globale. Questo è accaduto martedì sera, il 17 febbraio 2026, ai Giochi invernali di Milano Cortina, quando Amber Glenn, pattinatrice statunitense nativa di Plano (Texas), ha ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento da Madonna in persona poco prima di esibirsi nel programma corto sulle note della sua Like a Prayer.

La “Queen of Pop” non si è limitata a un semplice saluto: nel video, Madonna ha elogiato Amber Glenn con parole che celebrano forza, coraggio e bellezza, sottolineando il suo talento eccezionale. “Devo dirti che ne sono rimasta sbalordita. Sei una pattinatrice incredibile. Così forte, così bella, così coraggiosa. Non riesco a immaginare che tu non possa vincere. Voglio solo dirti buona fortuna. Vai a prenderti quell’oro".

La reazione di Glenn è stata spontanea e intensa. Coprendosi la bocca con le mani, ha dichiarato: “Sono sotto shock. Sono completamente sotto shock. Sto davvero tremando. Oh mio Dio!”. Un momento che ha subito catturato l’attenzione dei media, trasformando il videomessaggio in una delle storie più seguite di questi Giochi olimpici.