Olimpiadi 2026, i look più iconici delle coppie di pattinatori. FOTO

La Spagna presenta Olivia Smart e Tim Dieck con una danza libera che si ispira alle atmosfere ruvide e potenti di Dune, pilastro della fantascienza, di tendenza da quando è in corso la saga cinematografica di Villeneuve. Tema sonoro e costumi sono ispirati alle ambientazioni del kolossal. Smart indossa un costume effetto nude con cristalli oro sul top e lo slip e un drappo che avvolge i fianchi e il capo. I costumi sono stati disegnati dalla campionessa del Team USA Madison Chock.