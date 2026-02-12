Olimpiadi 2026, i look più iconici delle coppie di pattinatori. FOTO

Olimpiadi 2026, i look delle coppie pattinatori, dal top stile Madonna all'abito Van Gogh
La moda fa la sua parte ai Giochi invernali, soprattutto nella disciplina più glam di tutte: il pattinaggio artistico. Tra lustrini, cristalli e tessuti leggerissimi, la gara dello stile premia gli outfit che meglio interpretano il brano scelto per danzare sul ghiaccio e quelli che includono riferimenti al paese per cui si scende in pista. Una Fashion Week imperdibile non solo per chi ama lo sport
A cura di Vittoria Romagnuolo