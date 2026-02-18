Roberto Bolle e Benedetta Porcaroli saranno tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in scena domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Sul palco anche Achille Lauro e Gabry Ponte
Domenica 22 febbraio l’Arena di Verona ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 passando ufficialmente il testimone alla Francia, nazione ospitante i Giochi invernali del 2030. Tra i protagonisti dell’evento anche Roberto Bolle e Benedetta Porcaroli.
olimpiadi 2026, roberto bolle e benedetta porcaroli alla cerimonia di chiusura
Manca sempre meno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il 22 febbraio la splendida cornice dell’Arena di Verona ospiterà l’evento che sancirà la chiusura della manifestazione sportiva. L’account Instagram dei Giochi invernali ha annunciato la presenza di Benedetta Porcaroli anticipando: “Porterà sul palco la sua sensibilità e la sua forza espressiva, interpretando l’energia viva di 'Beauty in Action'. Sarà magia!”. L’attrice romana (FOTO) è tra i volti più amati della nuova generazione del cinema, ricordiamo le due candidature ai David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per 18 regali e come Migliore attrice protagonista per Amanda.
La cerimonia di chiusura vedrà presente anche Roberto Bolle. L’Étoile è stato uno dei tedofori dei Giochi Invernali portando la Fiamma Olimpica per le vie centrali di Milano: “È stato un grandissimo orgoglio portare la torcia per i valori che rappresenta ed è stato bellissimo iniziare alla Scala, la mia casa”.
Approfondimento
Olimpiadi 2026, Achille Lauro alla cerimonia di chiusura
Oltre a Benedetta Porcaroli e Roberto Bolle, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà presente anche Gabry Ponte. Il Dj di fama mondiale ha dichiarato: “Sono stato inviato a esibirmi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026”. Gabry Ponte ha proseguito: “È un invito che ovviamente ho accetto con grande entusiasmo come artista e anche con grande orgoglio da italiano. Insomma, la possibilità di dare nel mio piccolo un contributo a un evento dal significato così grande mi rende veramente felice. Penso che la musica e lo sport parlino un po’ la stessa lingua, quella delle grandi emozioni, e abbiano un po’ lo stesso fine, cioè unire le persone”.
Sul palco anche Achille Lauro. La pagina Instagram dei Giochi invernali ha anticipato: “Firmerà uno dei momenti simbolo dell’ultima notte dei Giochi. Un artista che trasforma ogni esibizione in un racconto, ogni palco in un’icona, ogni istante in emozione pura”. Al momento massimo riserbo sui dettagli dell’esibizione.
Approfondimento
Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte
©Getty
Vittoria Ceretti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. FOTO
Grande emozione allo stadio San Siro per la spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un omaggio a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Decine di modelle hanno sfilato indossando abiti monocromatici verdi, bianchi e rossi creati proprio dallo stilista. Sul palco anche Vittoria Ceretti El’abito diCeretti dialoga con quello indossato da Carla Bruni a Torino 2006, in un elegante omaggio senza tempo ad Armani