Roberto Bolle e Benedetta Porcaroli saranno tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in scena domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Sul palco anche Achille Lauro e Gabry Ponte

Manca sempre meno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il 22 febbraio la splendida cornice dell’Arena di Verona ospiterà l’evento che sancirà la chiusura della manifestazione sportiva. L’account Instagram dei Giochi invernali ha annunciato la presenza di Benedetta Porcaroli anticipando: “Porterà sul palco la sua sensibilità e la sua forza espressiva, interpretando l’energia viva di 'Beauty in Action'. Sarà magia!”. L’attrice romana ( FOTO ) è tra i volti più amati della nuova generazione del cinema, ricordiamo le due candidature ai David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per 18 regali e come Migliore attrice protagonista per Amanda.

Oltre a Benedetta Porcaroli e Roberto Bolle, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà presente anche Gabry Ponte. Il Dj di fama mondiale ha dichiarato: “Sono stato inviato a esibirmi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026”. Gabry Ponte ha proseguito: “È un invito che ovviamente ho accetto con grande entusiasmo come artista e anche con grande orgoglio da italiano. Insomma, la possibilità di dare nel mio piccolo un contributo a un evento dal significato così grande mi rende veramente felice. Penso che la musica e lo sport parlino un po’ la stessa lingua, quella delle grandi emozioni, e abbiano un po’ lo stesso fine, cioè unire le persone”.

Sul palco anche Achille Lauro. La pagina Instagram dei Giochi invernali ha anticipato: “Firmerà uno dei momenti simbolo dell’ultima notte dei Giochi. Un artista che trasforma ogni esibizione in un racconto, ogni palco in un’icona, ogni istante in emozione pura”. Al momento massimo riserbo sui dettagli dell’esibizione.