L’artista ha confermato la presenza con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone”

Achille Lauro ha confermato la sua presenza alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo essere stato scelto come todoforo per portare la Fiamma Olimpica, l’artista sarà anche uno dei protagonisti dell’atteso evento in scena all’ Arena di Veron a il 22 febbraio. Achille Lauro ha commentato: ”Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante”

olimpiadi invernali, achille lauro alla cerimonia di chiusura

Achille Lauro sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina in programma domenica 22 febbraio nella splendida cornice offerta dall’Arena di Verona. L’artista ha commentato: “Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone”.

Poco dopo il cantante ha festeggiato il doppio disco di platino del suo ultimo album Comuni mortali: “Questo regalo arriva poco prima dell’inizio di un periodo stupendo, tra la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, Sanremo e il nostro tour nei palazzetti. Sappiate che mi importa poco dei numeri in sé, quello che invece ha un valore immenso è il fatto che siano l’esatta trasposizione del vostro amore. Sarà un anno incredibile. Non vedo l’ora”. Achille Lauro sarà tra i co-conduttori della seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.