Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Achille Lauro protagonista della cerimonia di chiusuraMusica
L’artista ha confermato la presenza con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone”
Achille Lauro ha confermato la sua presenza alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo essere stato scelto come todoforo per portare la Fiamma Olimpica, l’artista sarà anche uno dei protagonisti dell’atteso evento in scena all’Arena di Verona il 22 febbraio. Achille Lauro ha commentato: ”Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante”
Achille Lauro sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina in programma domenica 22 febbraio nella splendida cornice offerta dall’Arena di Verona. L’artista ha commentato: “Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone”.
Poco dopo il cantante ha festeggiato il doppio disco di platino del suo ultimo album Comuni mortali: “Questo regalo arriva poco prima dell’inizio di un periodo stupendo, tra la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, Sanremo e il nostro tour nei palazzetti. Sappiate che mi importa poco dei numeri in sé, quello che invece ha un valore immenso è il fatto che siano l’esatta trasposizione del vostro amore. Sarà un anno incredibile. Non vedo l’ora”. Achille Lauro sarà tra i co-conduttori della seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Tra poche settimane Achille Lauro darà il via al nuovo tour nei palazzetti dal palco del PalaSele di Eboli. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Roma a Bologna passando per Milano, Firenze e Torino. Questo il calendario completo degli spettacoli:
- 04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE
- 06 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 07 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA
- 14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM
- 17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 27 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
Inoltre, la voce di Me ne frego porterà la sua musica negli stadi: il 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, il 19 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano.
