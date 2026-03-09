Ryan Murphy ha introdotto un nuovo racconto televisivo incentrato sul concetto di bellezza. Lo show, che ha rapidamente attirato l’attenzione degli spettatori sulla piattaforma Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha sviluppato la sua narrazione lungo undici episodi, costruendo un universo in cui la ricerca dell’aspetto perfetto assume contorni oscuri. Uno dei protagonisti ha commentato gli sviluppi dell’episodio conclusivo. Attenzione: spoiler!

La nuova creatura televisiva firmata da Ryan Murphy si è chiusa con un finale capace di lasciare il pubblico sospeso tra interrogativi e attese: parliamo della serie televisiva The Beauty , distribuita su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che ha concluso la propria prima stagione con un doppio episodio che ha scosso gli spettatori grazie a un inatteso colpo di scena.

Al centro della storia c’è un esperimento che si diffonde improvvisamente nel mondo e che, col passare del tempo, si trasforma in una vera e propria epidemia. Chiunque venga contagiato subisce una trasformazione fisica radicale e raggiunge un livello di bellezza estrema. Tuttavia, questo cambiamento apparentemente miracoloso nasconde conseguenze devastanti: gli effetti collaterali agiscono come una bomba a orologeria. Parallelamente, una figura letale si mette sulle tracce delle persone infettate: un killer incaricato di eliminare chiunque abbia ottenuto la cosiddetta “bellezza” attraverso questo processo illegittimo.

Con The Beauty, Ryan Murphy ha introdotto un nuovo racconto televisivo incentrato su un tema tanto affascinante quanto inquietante: il concetto di bellezza. La serie, che ha rapidamente attirato l’attenzione degli spettatori sulla piattaforma Disney+, ha sviluppato la sua narrazione lungo undici episodi, costruendo un universo in cui la ricerca dell’aspetto perfetto assume contorni oscuri.

La relazione tra Cooper e Jordan rappresenta uno degli elementi emotivi più forti della serie. Non si tratta soltanto di un rapporto di lavoro: tra i due esiste una complicità profonda, che nel tempo si è trasformata in un legame sentimentale complesso. Questo rapporto finirà per influenzare in modo decisivo le scelte di Cooper durante il corso della storia.

Lo stesso attore ha commentato così questo momento sospeso della narrazione: “È un classico cliffhanger. Penso che sia ciò che Ryan Muprhy sa fare meglio e prepara magnificamente le cose per una seconda stagione che esplorerà un mondo in cui The Beauty si è scatenato su larga scala. Mi ha fatto venire ancora più voglia di leggere e poi di guardare cosa succederà nella seconda stagione”.

L’episodio conclusivo della prima stagione di The Beauty ha riservato numerosi colpi di scena, tra cui uno direttamente collegato al personaggio di Cooper. Dopo aver contratto a sua volta il virus, l’agente subisce una trasformazione e viene ingaggiato dal figlio di Byron con una missione precisa: assassinare il padre.

Il personaggio di Cooper Madsen gli ha infatti permesso di interpretare un protagonista positivo e, soprattutto, di vivere sullo schermo una vera storia d’amore. Lo stesso Evan Peters ha sottolineato l’entusiasmo con cui ha accolto questa possibilità: “Non l'ho mai fatto, soprattutto nel mondo di Ryan, quindi ero piuttosto entusiasta di partecipare a questo progetto”.

Per Evan Peters non si tratta della prima collaborazione con Ryan Murphy. In precedenza l’attore aveva già lavorato con il produttore e sceneggiatore in Monster - La storia di Jeffrey Dahmer e nella celebre serie antologica American Horror Story. Con The Beauty, tuttavia, il ruolo interpretato rappresenta per l’attore una novità significativa.

Lingue straniere e una missione guidata dall’amore

Nel raccontare la lavorazione della serie tv The Beauty, Evan Peters ha ricordato anche la complessità delle riprese. L’attore ha girato lunghe sequenze d’azione e ha dovuto confrontarsi con diverse lingue straniere per costruire il personaggio di Cooper. Nel corso della prima stagione, infatti, l’agente dell’FBI si muove in Europa e interagisce con interlocutori diversi, utilizzando sia l’italiano sia il francese.

Al di là degli elementi investigativi e spettacolari, il cuore della vicenda resta però il sentimento che lega Cooper a Jordan. È proprio questo rapporto a guidare molte delle sue scelte più rischiose. Evan Peters ha spiegato che il personaggio agisce spinto da un amore profondo, un sentimento che lo porta a spingersi oltre i propri limiti pur di trovare una soluzione.

“La ama così tanto e non vuole che esploda. Quindi, credo che l'amore che prova per lei abbia amplificato il bisogno di risolvere quel caso e forse di farlo in modi che non avrebbe potuto fare seguendo la retta via o la via ufficiale”, ha precisato Evan Peters.

In attesa di eventuali conferme su una seconda stagione, il finale di The Beauty lascia dunque aperti numerosi scenari, suggerendo che il misterioso virus della bellezza potrebbe presto trasformarsi in una minaccia globale ancora più vasta.