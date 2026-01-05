Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha diffuso il trailer ufficiale di The Beauty, la nuova serie drama FX creata da Ryan Murphy. Tra alta moda, indagini dell’FBI e un virus che promette la perfezione fisica a un prezzo mostruoso, il racconto si muove tra Parigi, Roma, Venezia e New York. Nel cast Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher e Anthony Ramos. Debutto il 22 gennaio con i primi tre episodi

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di The Beauty, la nuova serie drama FX creata e scritta da Ryan Murphy e Matthew Hodgson, che debutterà in Italia il 22 gennaio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il lancio prevede i primi tre episodi, seguiti da una programmazione settimanale ogni giovedì, fino al doppio episodio conclusivo nelle ultime due settimane. In totale, la stagione è composta da 11 episodi.

Alta moda, morte e desiderio

Ambientata nel mondo scintillante e crudele dell’alta moda internazionale, The Beauty prende il via quando alcune top model di fama globale iniziano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. Dietro le passerelle e i riflettori, si apre una voragine fatta di ossessione per l’immagine, potere e controllo del corpo.

A indagare sono due agenti dell’FBI: Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall), inviati a Parigi per fare luce su una scia di morti che sembra nascondere qualcosa di ben più profondo di un semplice caso criminale.

Il virus della perfezione

Nel corso delle indagini emerge l’esistenza di un virus sessualmente trasmissibile capace di trasformare persone comuni in esseri fisicamente perfetti. Un miracolo biologico che promette bellezza assoluta, ma che porta con sé conseguenze terrificanti.

Un’idea disturbante, che sposta il racconto dal thriller investigativo alla fantascienza morale, interrogando lo spettatore su un tema centrale e attualissimo: quanto siamo disposti a sacrificare pur di essere perfetti?

The Corporation e il prezzo del potere

Al centro dell’epidemia si trova The Corporation, un colosso tecnologico guidato dall’enigmatico miliardario interpretato da Ashton Kutcher. È lui ad aver creato in segreto “La Beauty”, il farmaco miracoloso destinato a diventare il prodotto più redditizio – e pericoloso – del pianeta.

Per difendere il suo impero da mille miliardi di dollari, l’uomo è disposto a tutto, incluso scatenare il suo letale sicario, The Assassin, interpretato da Anthony Ramos. Un personaggio che incarna la violenza sistemica nascosta dietro il culto dell’immagine e del successo.

Un viaggio globale tra città simbolo

La serie si muove come un thriller internazionale, attraversando Parigi, Venezia, Roma e New York, trasformate in teatri di una corsa contro il tempo per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità.

Nel caos crescente si inserisce anche Jeremy (Jeremy Pope), un emarginato in cerca di uno scopo, destinato a diventare una pedina cruciale in una storia che intreccia destino individuale e catastrofe collettiva.

Un cast corale e molte guest star

Oltre ai protagonisti, The Beauty vanta un cast ricco di guest star: tra gli altri Isabella Rossellini, Bella Hadid, Vincent D’Onofrio, John Carroll Lynch, Peter Gallagher, Ben Platt, Billy Eichner, Nicola Peltz Beckham, Meghan Trainor e Lux Pascal. Un mosaico di volti che rafforza il respiro internazionale e glamour della serie.

Dalla graphic novel allo schermo

La serie è basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Jeremy Haun e Jason A. Hurley, quest’ultimo coinvolto anche come consulente. La produzione è firmata 20th Television, con un team di executive producer che include, tra gli altri, Ryan Murphy, Evan Peters, Anthony Ramos e Jeremy Pope.

Con The Beauty, Murphy torna a esplorare i territori che gli sono più congeniali: il corpo come campo di battaglia, la bellezza come maledizione, il potere come virus. Un racconto che usa il thriller per parlare di presente, desiderio e paura, sotto una patina di lusso destinata a incrinarsi episodio dopo episodio.