The Beauty arriva su Disney+, una serie tra moda, virus e paranoia

The Beauty su Disney+, data, trama e cast della nuova serie di Ryan Murphy

Serie TV

Debutto il 22 gennaio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) per The Beauty, nuova serie thriller FX prodotta da Ryan Murphy: un virus sessualmente trasmissibile promette la perfezione fisica ma scatena una catena di omicidi tra Parigi, Venezia, Roma e New York. Nel cast Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher e Anthony Ramos. Undici episodi per un racconto disturbante sul culto dell’apparenza

The Beauty: quando la perfezione diventa una condanna

Il mondo dell’alta moda si tinge di nero in The Beauty, la nuova serie thriller internazionale FX creata da Ryan Murphy, in arrivo su Disney+ in Italia dal 22 gennaio con i primi tre episodi. La stagione, composta da 11 puntate, proseguirà con cadenza settimanale ogni giovedì, fino al doppio episodio conclusivo nelle due settimane finali.

Fin dalle prime immagini, la serie promette un viaggio ipnotico e inquietante tra passerelle, corpi perfetti e segreti indicibili.

Modella oggi, vittima domani

Alcune top model internazionali muoiono in circostanze misteriose e raccapriccianti. A indagare sono gli agenti dell’FBI Cooper Madsen ed Jordan Bennett, interpretati rispettivamente da Evan Peters e Rebecca Hall. Le indagini li conducono a scoprire l’esistenza di un virus sessualmente trasmissibile capace di trasformare le persone comuni in esseri di bellezza assoluta. Un miracolo biologico che, però, nasconde conseguenze terrificanti.

Dietro la bellezza, il potere

Al centro dell’oscura cospirazione c’è “The Corporation”, guidata da un miliardario della tecnologia, interpretato da Ashton Kutcher, creatore segreto del farmaco miracoloso chiamato proprio The Beauty. Per proteggere il suo impero multimiliardario, l’uomo è disposto a tutto, anche a scatenare il suo letale sicario, “The Assassin”, interpretato da Anthony Ramos.

Nel frattempo, mentre l’epidemia si diffonde, un giovane emarginato in cerca di riscatto, Jeremy (Jeremy Pope), viene risucchiato nel caos globale.

Approfondimento

The Beauty di Ryan Murphy con Bella Hadid e Ashton Kutcher a Venezia

Un thriller globale tra Parigi, Venezia, Roma e New York

L’indagine porta gli agenti a muoversi tra le capitali simbolo del glamour e del potere economico mondiale: Parigi, Venezia, Roma e New York diventano così lo scenario di una corsa contro il tempo per fermare una minaccia capace di modificare il futuro dell’umanità.

La domanda che attraversa tutta la serie è tanto semplice quanto spietata:
cosa saresti disposto a sacrificare in nome della perfezione?

Un cast corale tra pop e prestigio

Accanto ai protagonisti, un parterre impressionante di guest star: tra gli altri anche Isabella Rossellini, Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham, Billy Eichner, Ben Platt, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio, in un crocevia continuo tra cinema d’autore, pop culture e alta moda.

Dai fumetti allo schermo

The Beauty è tratta dall’omonima serie a fumetti scritta da Jeremy Haun e Jason A. Hurley. La produzione è firmata 20th Television, con Murphy affiancato da un team creativo di altissimo profilo che include, tra gli altri, gli stessi Evan Peters, Anthony Ramos e Jeremy Pope anche come executive producer.

Approfondimento

All's Fair, il teaser della serie tv di Ryan Murphy con Kim Kardashian

