The Beauty arriva su Disney+, una serie tra moda, virus e paranoia

Debutto il 22 gennaio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) per The Beauty, nuova serie thriller FX prodotta da Ryan Murphy: un virus sessualmente trasmissibile promette la perfezione fisica ma scatena una catena di omicidi tra Parigi, Venezia, Roma e New York. Nel cast Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher e Anthony Ramos. Undici episodi per un racconto disturbante sul culto dell’apparenza

Fin dalle prime immagini, la serie promette un viaggio ipnotico e inquietante tra passerelle, corpi perfetti e segreti indicibili.

Alcune top model internazionali muoiono in circostanze misteriose e raccapriccianti. A indagare sono gli agenti dell’FBI Cooper Madsen ed Jordan Bennett, interpretati rispettivamente da Evan Peters e Rebecca Hall. Le indagini li conducono a scoprire l’esistenza di un virus sessualmente trasmissibile capace di trasformare le persone comuni in esseri di bellezza assoluta. Un miracolo biologico che, però, nasconde conseguenze terrificanti.

Un thriller globale tra Parigi, Venezia, Roma e New York

L’indagine porta gli agenti a muoversi tra le capitali simbolo del glamour e del potere economico mondiale: Parigi, Venezia, Roma e New York diventano così lo scenario di una corsa contro il tempo per fermare una minaccia capace di modificare il futuro dell’umanità.

La domanda che attraversa tutta la serie è tanto semplice quanto spietata:

cosa saresti disposto a sacrificare in nome della perfezione?

Un cast corale tra pop e prestigio

Accanto ai protagonisti, un parterre impressionante di guest star: tra gli altri anche Isabella Rossellini, Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham, Billy Eichner, Ben Platt, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio, in un crocevia continuo tra cinema d’autore, pop culture e alta moda.

Dai fumetti allo schermo

The Beauty è tratta dall’omonima serie a fumetti scritta da Jeremy Haun e Jason A. Hurley. La produzione è firmata 20th Television, con Murphy affiancato da un team creativo di altissimo profilo che include, tra gli altri, gli stessi Evan Peters, Anthony Ramos e Jeremy Pope anche come executive producer.