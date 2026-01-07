Fra la tradizione e l’innovazione in cucina il viaggio di MasterChef si avvicina a metà percorso e per i 16 cuochi amatoriali in gara significa competizione serrata e obbligo di dimostrare le proprie capacità. Negli episodi di giovedì 8 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche per il trio di giudici sarà il momento di stilare i primi bilanci e valutare l'evoluzione dei concorrenti attraverso prove sempre più impegnative

Il lungo viaggio di MasterChef Italia (LO SPECIALE) fra la tradizione e l’innovazione in cucina si avvicina rapidamente a metà percorso e per i 16 cuochi amatoriali ancora in gioco questo significa competizione serrata, ricerca di un’identità culinaria ben definita e obbligo di dimostrare le proprie capacità tra i fornelli, per non rischiare di abbandonare proprio ora la competizione. Negli episodi di giovedì 8 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche per il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sarà il momento di stilare i primi bilanci e valutare l'evoluzione dei concorrenti attraverso prove sempre più tecniche e impegnative.

dalla Mystery Box a uno speciale Invention Test Si comincerà da una Mystery Box che letteralmente “romperà la crosta” dei cuochi amatoriali per far emergere la loro personalità e spogliarli delle ultime insicurezze: l’ingrediente protagonista del piatto, infatti, dovrà essere cotto in crosta di argilla, una particolare tecnica di cottura che protegge gli alimenti dal calore diretto, rendendoli fragranti fuori e morbidi all’interno. I cuochi amatoriali, poi, saranno alle prese con uno speciale Invention Test che durerà tutta la notte e renderà omaggio a una delle passioni culinarie dello chef Barbieri, la marinatura: la preparazione sarà rapidissima ma poi l’attesa andrà avanti per ore, con la speranza di trovare, al mattino, carni saporite e aromatizzate ed evitare brutte sorprese… L'esterna in Piemonte, tra le colline Patrimonio Unesco delle Langhe La seconda Prova in Esterna di stagione sarà tra le colline Patrimonio Unesco delle Langhe, in Piemonte, e renderà omaggio alla salsiccia di Bra, vera e propria eccellenza della cucina italiana. Solo metà della classe tornerà in postazione col sorriso, mentre la brigata che non sarà riuscita a valorizzare al meglio la celebre prelibatezza piemontese dovrà affrontare un Pressure Test che trasporterà tutti in Messico con i celebri tacos… Chi tra gli aspiranti chef inizierà l’anno con il piede giusto e chi invece dovrà abbandonare per sempre i fornelli di MasterChef Italia? Approfondimento MasterChef 2026, Green Mystery Box con Chef Pavan e due eliminati

MasterChef Magazine Prosegue poi tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, la rubrica in cui cuochi professionisti e chef amatoriali dialogano su tematiche food e preparano ricette sempre diverse. Uno spazio pensato per i fedelissimi di MasterChef Italia, dove tra i fornelli i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a ospiti celebri, a concorrenti delle passate edizioni e al “professore” Bruno Barbieri, per condividere con gli spettatori la propria idea di cucina.