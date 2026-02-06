Milano-Cortina 2026, Roberto Bolle tedoforo acclamato dalla folla

Tra i tedofori protagonisti dei Giochi Invernali di quest'anno, non poteva mancare l’Étoile e brand ambassador di Intesa Sanpaolo. Bolle ha attraversato le strade del centro tra gli applausi, passando anche davanti al Teatro alla Scala

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 arriva a Milano per la sua tappa finale. Tra i tedofori protagonisti, la celebre Étoile Roberto Bolle - brand ambassador di Intesa Sanpaolo - che, acclamato dalla folla, ha percorso le vie centrali di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni, per poi affidare la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpolo. Oltre 280 persone del Gruppo hanno partecipato al viaggio della Fiamma, tra top manager e collaboratori, rendendo protagonisti i valori di inclusione, sostenibilità e solidarietà, al centro dell’impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo.