Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Cortina 2026, Roberto Bolle tedoforo acclamato dalla folla

Spettacolo

Tra i tedofori protagonisti dei Giochi Invernali di quest'anno, non poteva mancare l’Étoile e brand ambassador di Intesa Sanpaolo. Bolle ha attraversato le strade del centro tra gli applausi, passando anche davanti al Teatro alla Scala

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 arriva a Milano per la sua tappa finale. Tra i tedofori protagonisti, la celebre Étoile Roberto Bolle - brand ambassador di Intesa Sanpaolo - che, acclamato dalla folla, ha percorso le vie centrali di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni, per poi affidare la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpolo. Oltre 280 persone del Gruppo hanno partecipato al viaggio della Fiamma, tra top manager e collaboratori, rendendo protagonisti i valori di inclusione, sostenibilità e solidarietà, al centro dell’impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo.

FOTOGALLERY

Ipa Fotogramma - Getty Images - Ipa Fotogramma

1/14
Spettacolo

Olimpiadi 2026, tutti i tedofori, da Nicoletta Manni a Mahmood. FOTO

La fiamma olimpica è stata portata in giro per l'Italia da fine novembre ad inizio febbraio da numerosi volti del mondo dello spettacolo, protagonisti amatissimi della musica, della tv e non solo. Molti hanno sfilato tra le strade della loro città. Per tutti un'esperienza indimenticabile e un'emozione fortissima da ricordare per sempre

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Milano-Cortina 2026, Roberto Bolle tedoforo acclamato dalla folla

Spettacolo

Tra i tedofori protagonisti dei Giochi Invernali di quest'anno, non poteva mancare l’Étoile e...

Ghali pubblica a sorpresa il brano “BASTA”

Musica

A sorpresa, nella notte è uscito uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro...

Gossip Girl, arriva un libro sequel con le avventure di Blair 40enne

Serie TV

Un nuovo capitolo dell’universo di Gossip Girl è in arrivo: Cecily von Ziegesar, creatrice...

Euphoria, Sharon Stone in una foto della terza stagione della serie tv

Serie TV

HBO ha svelato il look del personaggio interpretato dalla diva di "Basic Instinct", una donna che...

Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

Spettacolo

I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo...

28 foto

Spettacolo: Per te